Diyet yapmaya karar vermek zor, diyeti devam ettirebilmek daha da zordur. Ancak bazı püf noktalarına dikkat ederek diyetinizi de kilo vermeyi de kolaylaştırabilirsiniz...

Diyetisyen Nesrin Eriş, diyet yapanların dikkat etmesi gerekenleri anlattı.



1. Diyetiniz 5 grup besini (ekmek, et, süt-yoğurt, sebze-meyve ve yağ-şeker) içeren dengeli bir diyet olmalı.

2. Diyet ürünleri mümkün olduğu kadar az içermeli. Örneğin yağsız süt, yoğurt, peynir gibi ürünler hayat boyu tüketilemez. Yeniden normal beslenme düzenine döndüğünüzde aradaki farkı hesaplayamazsınız, aynı besinleri tüketmenize rağmen kilo almaya başlarsınız.

3. Düşük kalorili veya tek besin grubu içeren diyet programları metabolizmanızı kıtlığa sokmaktan başka bir işe yaramaz. Bu diyetler sürdürülebilir değildir. Kısa zamanda zayıflayabilirsiniz ancak normal almanız gereken kaloriye çıkmanıza olanak sağlamazlar. En ufak kaçamağın bile bedeli kilo almak olur. Beraberinde vücudunuzda besin ögeleri yetersizliği oluşturması da cabası.

4. Yavaş yemek yiyin. Tabağınızı daima dörde bölün. İlk çeyreğini 15 dakikada yiyin. Daha sonra hızla tüketmeye başlasanız bile son çeyrekte gerçekten doyduğunuzu ve yemek istemediğinizi göreceksiniz.

5. Bağırsaklarınızın çalışmasını sağlamak amacı ile üretilen bitki çaylarını tüketmeyin. Bu çaylar bağırsak floranızın bozulmasına neden olur. Bir süre sonra hiçbir fayda görmemeye başlarsınız.

BUNLARA DİKKAT!

Kalıcı olarak kilo vermek için, kişiye özel bir diyet programına sahip olmanız, sağlık durumunuz, yaşınız, aktiviteleriniz, sosyal hayatınız, besin tercihleriniz, öğün düzeniniz ve cinsiyetinizin de göz önünde bulundurulması gerekiyor.

