Diyetisyen Nesrin Eriş, diyet yapanların dikkat etmesi gerekenleri anlattı.
1. Diyetiniz 5 grup besini (ekmek, et,
süt-yoğurt, sebze-meyve ve yağ-şeker) içeren dengeli bir diyet olmalı.
2. Diyet ürünleri mümkün
olduğu kadar az içermeli. Örneğin yağsız süt, yoğurt, peynir gibi ürünler
hayat boyu tüketilemez. Yeniden normal beslenme düzenine döndüğünüzde aradaki farkı
hesaplayamazsınız, aynı besinleri tüketmenize rağmen kilo almaya başlarsınız.
3. Düşük kalorili veya tek
besin grubu içeren diyet programları metabolizmanızı kıtlığa sokmaktan başka
bir işe yaramaz. Bu diyetler sürdürülebilir değildir. Kısa zamanda
zayıflayabilirsiniz ancak normal almanız gereken kaloriye çıkmanıza olanak
sağlamazlar. En ufak kaçamağın bile bedeli kilo almak olur. Beraberinde
vücudunuzda besin ögeleri yetersizliği oluşturması da cabası.
4. Yavaş yemek yiyin. Tabağınızı
daima dörde bölün. İlk çeyreğini 15 dakikada yiyin. Daha sonra hızla tüketmeye
başlasanız bile son çeyrekte gerçekten doyduğunuzu ve yemek istemediğinizi
göreceksiniz.
5. Bağırsaklarınızın
çalışmasını sağlamak amacı ile üretilen bitki çaylarını tüketmeyin. Bu çaylar
bağırsak floranızın bozulmasına neden olur. Bir süre sonra hiçbir fayda görmemeye başlarsınız.
BUNLARA DİKKAT!
Kalıcı olarak kilo vermek için, kişiye özel bir diyet programına sahip olmanız, sağlık durumunuz, yaşınız, aktiviteleriniz, sosyal hayatınız, besin tercihleriniz, öğün düzeniniz ve cinsiyetinizin de göz önünde bulundurulması gerekiyor.