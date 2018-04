“Diyet yapmak çok sıkıcı ve zor, diyete hiç vaktim yok, haftaya başlarım, diyet yapsam bile istediğim kiloya ulaşmam zaten imkânsız, benim kemiklerim iri, bizde şişmanlık genetik…” Bu ve benzeri düşünceler sizlere de tanıdık geliyor mu? Uzmanlar uyarıyor, bu düşünceler diyeti sabote eden düşünceler!





Diyet yapmak için karar verip birkaç gün sonra yarım bırakıyorsunuz ve mutsuz oluyorsunuz. Diyetin düşünceleriniz yüzünden yarım kaldığını biliyor musunuz? Kişilerin olumsuz düşünceleri yüzünden diyetlerin sekteye uğradığını belirten uzmanlar, alternatif düşüncelerin geliştirilmesi halinde diyetlerin başarıyla devam edebileceğini söylüyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Prof.Dr. Aslıhan Dönmez, kişilerin olumlu düşünce geliştirmelerinin diyet yapma başarısını artırdığına dikkat çekti. Dönmez, şunları söyledi:“Birçok insan dönem dönem diyet yapma kararı alır ve diyete başlar. Başta işler iyi gider ama bir süre sonra kişinin aklına diyeti sürdürmesini engelleyen düşünceler gelir. Örneğin kişi birkaç haftadır başarılı bir şekilde diyet yapmayı sürdürüyor ve kilo veriyor. Fakat bir süre sonra diyet yapmaya devam etse bile kilo vermesi durdu diyelim. Tartıda geçen haftayla aynı rakamı gördüğünde aklına şu şekilde bir düşünce gelmesi mümkündür: ‘Kendimi o kadar sıkıyorum fakat halen kilo veremiyorum. Benim kilo vermem imkânsız’. Bu düşünce kişinin diyeti bırakmasına ve eski yeme tarzına hızla dönmesine neden olur. Bunun doğal sonucu olarak da kişi verdiği kiloları hızla geri alır. Dolayısıyla kişi aslında düşüncelerinin etkisiyle kendi diyetini sabote etmiş olur.- Diyet yapmak çok sıkıcı.- Diyet yapmak çok zor.- Diyet yapmaya vaktim yok.- Diyet yapsam da kilo veremem.- Şu anda kendimi diyet için zorlayamam.- Haftaya başlarım.- Ben diyet yapamam.- Diyet yapsam bile istediğim kiloya ulaşmam imkânsız.- Benim kemiklerim iri.- Bizde şişmanlık genetik.- Bir hafta kilo veremediğinde: Kilo vermem imkânsız.- Ufak bir kaçamak yaptığında: Diyeti bozdum, battı balık yan gider. En iyisi bugün istediğim kadar yiyim, yarın tekrar diyete başlarım.- Ufak bir kaçamak yaptığında: Bu sayılmaz.- Şu an çok stresliyim, bir şeyler yersem rahatlarım.- Sadece bir dilim pasta yiyip tatmin olacağım ve duracağım.- Diyet yapmayı beceremiyorum. Ben iradesizin tekiyim.- Spora vaktim yok.- Spor yapmak çok zor.- Bugün çok yorgunum, spor yapamam.”Diyeti yarım bırakmamıza neden olan bu düşüncelerden kurtulmanın mümkün olduğunu da belirten Prof. Dr. Dönmez, “Bu düşünceler kişinin aklına otomatik olarak gelir. Bu nedenle ani, istemsiz ve mantık süzgecinden geçirilmeden üretilmiş düşüncelerdir. Kişi bunların gelmesine engel olamaz. Üstelik bu düşünceler yıllar boyunca kişinin aklına üşüşen düşünceler olduğu için artık alışkanlık haline gelmiştir, yani kişi bunların çoğunlukla farkına bile varmaz. Bu düşüncelerden kurtulmak için öncelikle bu düşüncelerin farkına varmak, bu düşünceleri tanımak gerekir. Bunun için kişi, diyetini sabote edecek herhangi bir davranışta bulunmadan önce (diyet dışında kaçamak olarak bir şeyler yemek gibi) “şu anda aklımdan neler geçiyor” diye düşüncelerine odaklanmalıdır. Sabote edici düşünceyi tespit ettikten sonra da bunun alternatifini oluşturmalıdır. Alternatif düşünce mantık süzgecinden geçirilmiş, işlevsel olan yani kişiyi tekrar diyet yapmaya yönlendirecek olan düşüncedir. Zayıf insanlar bu şekilde düşünebildikleri için zayıf kalıyorlar.” dedi.Prof. Dr. Aslıhan Dönmez, sabote edici düşünce örneklerinin alternatiflerini de şöyle sıraladı:Sabote edici düşünce: Battı balık yan giderAlternatif düşünce: Zararın neresinden dönsem kardır..Sabote edici düşünce: Şu an çok stresliyim, bir şeyler yersem rahatlarım.Alternatif düşünce: Belki kısa süreli rahatlayabilirim ama sonrasında pişmanlık duyarım ve kendimi daha kötü hissederim.Sabote edici düşünce: Kilo vermem imkansızAlternatif düşünce: Her hafta kilo veremeyebilirim, bu çok doğal. Diyete devam edersem tekrar kilo vermeye başlarım.Sabote edici düşünce: Spora vaktim yok.Alternatif düşünce: Spor yapmak zayıflamam ve kendimi iyi hissetmem için şart. Bunun için vakit ayırabilirim.”Yeni bir becerinin alışkanlık haline gelmesi için sürekli tekrar etmek gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Aslıhan Dönmez, “Beyinde bilgi tekrar tekrar kullanıldığında kaydedilir. Dolayısıyla alternatif düşüncelerin otomatik hale gelmesi için kişinin kendine bunları tekrar tekrar hatırlatması gerekir. Bu aşamada görsel uyaranlar yardımcı olabilir. Bu düşünceleri küçük kartlara yazıp sürekli göz önünde bulundurmak (buzdolabının kapağı, başucu, bilgisayar ekranı gibi) ve günde birkaç defa tekrar etmek önerilebilir. Sabote edici düşünce her geldiğinde kişinin kendine alternatif düşünceleri bilinçli çaba ile hatırlatması gerekir. Tekrar ede ede bir süre sonra alternatif düşünceler de otomatik hale geçecektir.” diye konuştu.