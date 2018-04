Diyetimiz yaşam şeklimizdir...

Diyetisyen Serap Orak Tufan, dengeli beslenerek zayıflama yönetimini anlatıyor.

Kilo kaybetmek için yapılan kısa dönem beslenme planları dışında kalan diğer tüm zamanlar aslında bizim asıl diyetimizi oluşturur ve bu aslında gerçek yaşam tarzımızı yansıtır. Kilo kontrolü ve sağlıklı bir yaşam için sürekliliği sağlayan ve asıl önemli olan zayıflama dönemi dışında nasıl beslendiğimiz. Bu nedenle genel beslenme şeklimizi düzenlemek zayıflama diyeti yapmaktan çok daha zor ve önemli. Her besin grubundan yeterli ve dengeli beslenerek (bir yiyecekten uzun süre mahrum kalmayarak), mevsiminde yetişen sebze ve meyveleri tüketerek, her gün ne kadar su içtiğimize dikkat ederek, porsiyonlarımızı sürekli olması gerektiği kadar tutmaya çalışarak, düzenli egzersiz yaparak veya hareketli bir yaşam tarzı kurmaya çalışarak, her güne yeni bir gün olduğu için ayrı bir önemle başlayarak bu düzeni emin adımlarla kurabiliriz. Önce kendimize nasıl bir yaşam sürmek istediğimizi sormalıyız.



DİYETİN ANA TARİFLERİ



Otlu yoğurt

Küçük bir kase yoğurdun içine ince dilimlenmiş bir salatalık, ince kıyılmış taze soğan, maydanoz ve taze fesleğen koyun. Bütün bunları kaşık yardımıyla karıştırın. Süslemek ve lezzetini arttırmak için üzerine biraz da taze nane yaprakları serpin. İsteğe göre çok az tuz veya sarımsak da ekleyebilirsiniz. Bu karışımın yanında 3 kaşık yulaf ezmesi veya 2 adet fırın galetası ile beraber yiyerek; lezzetli, hoş bir ara öğün oluşturabilirsiniz.



Kırmızı detoks çorbası

Domates, pancar, bal kabağı ve havuçları küçük küçük doğrayıp birlikte haşlayın. İsteğe bağlı olarak domates suyu da kullanılabilir. Piştikten sonra blender yardımıyla çorbayı inceltin ve ocaktan indirdikten sonra 2 kaşık da zeytinyağı ekleyin. Soğuk veya sıcak içebilirsiniz. Karabiber veya pul biber kullanabilirsiniz. Ekleyeceğiniz taze yeşillikler, soğan ve sarımsak sayesinde detoks etkisi artacak.



1. GÜN

SABAH

• 1 bardak domates suyu

• 1 dilim beyaz peynir

• 1 adet haşlanmış yumurta

• 1 dilim tam buğday ekmeği

ARA ÖĞÜN

• 3 adet taze kayısı

ÖĞLE

• 1 kase mercimek çorbası

• 1 adet zeytinyağlı enginar

• 2 kaşık probiyotik yoğurt

• 1 dilim tam buğday ekmeği

ARA ÖĞÜN

• 6 adet badem

AKŞAM

• Yoğurtlu semizotu salatası

• 2 dilim hazır kızarmış ekmek

ARA ÖĞÜN

• 1 adet yeşil elma



2. GÜN

SABAH

• 1 bardak süt

• 2 dilim kaşar peyniri ile yapılmış çavdar ekmeğiyle tost

• 1 adet domates

• 2-3 adet yeşilbiber

ARA ÖĞÜN

• 6 adet iri çilek

ÖĞLE

• 1 kase sebze çorbası

• 1 kase otlu yoğurt

• 1 dilim tam buğday ekmeği

ARA ÖĞÜN

• 1 adet muz

AKŞAM

• 1 adet ızgara levrek

• Roka salatası

• 1 adet haşlanmış patates

ARA ÖĞÜN

• 15 adet yeşil erik