Diyetiniz dönemsel değil, kalıcı olsun

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Diyetisyen Emre Uzun'dan öneriler ve bir haftalık diyet listesi...

Hedef kiloya ulaşıldıktan sonra alınan kiloların tek sebebi eski yaşam tarzına dönmek. Kişi diyete uydurulmaz; diyet kişiye uydurulursa gerçek ve kalıcı başarıyı getirir.



Diyete başlamak için en iyi zaman

Cuma günleri

Hemen hemen herkes hafta içinde birkaç kilo verirken bu verdiği kiloyu hafta sonu geri alır. İnsanlar cuma sabahı tartılmayı sever, çünkü kilo kaybı yaşamış olurlar.

Güneşli günler

Uzun, parlak günler, masmavi bir gökyüzü, diyet yapan kişinin en iyi arkadaşıdır. Araştırmalara göre, insanlar sonbahara girerken her geçen gün 200 kalori daha fazla tüketim yapar ve bu durum kış boyu devam eder. Karanlık ve kısa kış günleri ise bilinçaltında kıtlık korkusu yaratır ve bu da insanların daha fazla yemesine neden olur.

Menstrual döngüde dördüncü gün

Döngünün ikinci yarısından sonra yağlı besinlere karşı olan iştahı artıran progesteron seviyesi düşer ve sağlıksız besinlere ‘hayır’ diyebilmeyi sağlayan yani iştah kontrolü yapmaya yardımcı olan dopamin seviyesi artar.



DİYETİN ANA TARİFLERİ



ÖDEM ATICI ÇORBA

1 kase karnabahar, 2 adet brokoli, 1 adet kabak, 1/2 orta boy soğan, 1/2 adet havuç, 2 yemek kaşığı haşlanmış mercimek ve 1/2 adet limonu iri parçalar halinde kesip tencereye koyun, üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Malzemelerin üstüne gelinceye kadar su koyun. Pişen sebzeleri mutfak robotundan veya blender’dan geçirerek çorba kıvamına gelinceye kadar karıştırın.



METABOLİZMA SUYU

Tarçın çubuğu, salatalık dilimleri ve limon dilimlerini geceden 1 litre suya ekleyin. Sabaha kadar bekletin.



FONKSİYONEL SU

Geceden zencefil kökü, nane yaprakları ve elma dilimleri içeren 1 litre suyu 1 taşım kaynatın.



