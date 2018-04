Diyetinizi keyifli hale getirin!

Diyetisyen Güneş Aksüs'ten öneriler...

Diyet yapmak ne demektir diye sorduğumda, herkesten duyduğum olumsuz cümleler karşısında bir tür savunma belki de bu; aslında diyetin zor değil, ne kadar da keyifli olduğunu anlatmak benim işim haline geldi. İşim bu değilmiş gibi duruyor aslında? Yani bazen düşünüyorum da; ben beslenme uzmanıyım, sadece, insanlara doğru beslenmeyi öğretebilirim ve bildiklerimi anlatabilirim diye düşünüyorum. Ama bunu düşününce, her zaman bilgi sahibi olmak yeterli olmuyor. Neden? Çünkü elmayı istediğin kadar anlat, içindeki vitaminleri, mineralleri, lifinin faydalarını, kalbe ne kadar iyi geldiğini ve aslında sağlıklı yaşam için her gün bir elmanın şart olduğunu... Karşındaki elma sevmeyen biri ise bu anlattıklarından çok etkilenmez. Amaç, bilmeyen birine beslenmeyi öğretmek değil, insanların hayatına eşlik etmek olmalı.



BAŞARMANIN 10 KURALI

Mutlu olmanın yollarını öğrenin!

Mutluluk ile yaptığınız her işte daha iyi bir sonuç alırsınız. Mutlu olanlar, yani hayatın tadını çıkaran ve şükredenler, daha rahat zayıflıyor. Benden söylemesi... Sinemaya gitmek, yemek pişirmek, dışarıda yürümek, kız arkadaşınla geyik yapmak, seyahat etmek... Listenizi çıkarın ve bunları daha sık yapmaya çalışın. Eğer sürekli diyeti, yemediğiniz yiyecekleri, uzun bir yolun başında olduğunuzu düşünürseniz, bu işkenceye dönüşür ve başarı oranı azalabilir.



Haftada bir gün kaçamak yapın!

Bu kuralı sevdiğinize eminim! Ben de çok seviyorum. İlle de hafta sonu olması şart değil ama genelde cumartesi akşamı veya pazar kahvaltısında kaçamak yapmak isteniyor. 1. kuralı uygulayabilmek için sevdiğiniz yiyeceklerden uzak durmamanız lazım. Pazar kahvaltısında ekmeğinizi zeytinyağına banarak tüketin. Nasıl keyifle zayıfladığınızı göreceksiniz!



Ne yediğinizi yazın

Günlük tutmak! Ne yediğini, nerede yediğini, nasıl yediğini... Tüm ayrıntıları not alanlar daha kolay zayıflıyor. Neyin eksik neyin fazla olduğunu görmek ve besin çeşitliliğini arttırmak için ünlük tutmak harika bir fikir!



Hedeflerinizi belirleyin

Yolun sonunu düşünüp, ideal rakamı hesaplayıp gözünüzü korkutmayın! Demek istediğim bu değil. Bir vücut analizi yaptırın ve sağlıklı aralıkları öğrenin. Ve önünüze küçük hedefler koyun.



Kendi vücudunuzu tanıyın!

Domates çok iyi bir besindir ama size iyi gelmeyebilir. Yıllardır kabızlık problemi ile uğraşıyor olabilirsiniz. Çorba birini tok tutarken, birini de daha çabuk acıktırıyor olabilir. Size iyi gelen ve gelmeyen besinleri bir yere not alın. İşte bir liste daha! Size neyin iyi geldiğini en iyi siz bilirsiniz.



Daha çok hareket edin

Ne kadar çok hareket ederseniz, diyet yaparken o kadar özgür olabilirsiniz. Gidip de bir spor salonunda saatlerce kendinizi yormayın. En iyisi, yürüyün, yürüyün, yürüyün!



Ara öğün metabolizmayı hızlandırır

Yıllardır takip ettiğim binlerce hastaya en az altı öğün verdim, çok da güzel zayıfladılar. Daha da önemlisi, aç kalmadan, zorlanmadan, acı çekmeden... Ara öğün metabolizmaya ‘haydi çalış’ demektir.



Su için

Günde 2-3 lt arasında su tüketmeye çalışın. Kişiye göre bu miktar değişir. Gün içindeki sıvı kaybınıza, tuz tüketiminize, terlemenize göre miktar artabilir, azalabilir.



Günde iki bardak yeşil çay için

Metabolizmayı hızlandıran hiçbir şey yok diyoruz ya... Aslında var! Yapılan çok güzel çalışmalar var. Yeşil çay metabolizmayı hızlandırıyor! Günde 2 ye��il çay, tarçınlı, tavsiyem! Birini sabah, birini de akşamüzeri içebilirsiniz.



Diyetisyen ile çalışın

Bu bir ekip işi. Tek başına da başarabilirsiniz belki ama bir uzman ile ilerlemek en doğru yol.



UYGULARKEN BAŞARIYI ARTTIRMAK İÇİN

- Her gün 8-10 bardak su tüketin.

- Her gün iki fincan tarçınlı yeşil çay için.

- Her gün 1 fincan mate çayı iyi gelecek.

- Sebzeleri taze taze alın ve çok bekletmeden pişirin.

- Meyvelerin en taze olanlarını seçmeye çalışın.

- Yemeklerde nane, kekik, fesleğen gibi baharatları kullanın.

- Sarımsak, soğan yemeklere ve salatalara lezzet ve vitamin katar!

- Günde bir saat yürüyüş yapın ve mümkünse açık havada tempolu yürüyün.

- Haftada 2-3 gün pilates yapın.

- Egzersiz hocasından doğru nefes almayı öğrenin!

- Sağlıklı yemek tariflerini araştırın ve diyetinizde değişiklik yapın.

- Her gün farklı sebze ve meyveleri tercih edin.

- Ceviz çok iyi bir Omega 3 kaynağı. Hafızanıza çok iyi gelir.

- Düzenli sebze tüketin. Sadece protein ağırlıklı beslenenlerde vitamin eksikliği görülebilir. Aynı zamanda kabızlık şikayeti de artabilir.

- Her gün mutlaka zeytinyağı kullanın. Zeytinyağı vitamin emilimini arttırır.

- Öğünlerinize lifli gıda yani domates, salatalık ilave etmek sizi daha çok tok tutar. Üşenmeyin, her yemeğin yanına biraz yeşillik koyun, soğan tüketin. Aralarda salatalık atıştırın.

- Herhangi bir ürün aldığınızda etiketini okuyun! Daha az yağlı olanını ve daha az tuzlu olanını bulun ve onu alın.

- Her gün iki maden suyu için ama dikkat! Sodyum oranı (tuz) düşük olanları tercih edin.