Diyetisyen Banu Topalakçı Salman'dan diyet listesi

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Formda bir yaşam için Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Banu Topalakçı Salman'ın önerileri

Sağlıklı ve dengeli bir yaşam tarzını bir ömür boyu benimseyebilmek hepimizin en çok arzu ettiği şey. Aslında hepimiz; sağlıklı yaşam seçeneklerinin neler olduğunu, sağlıklı beslenmeyi, sporun önemini, daha az alkol tüketmeyi, sigarayı bırakmayı ve zayıflamanın gerekli olduğunu çok ama çok iyi biliyoruz.

Ancak bütün bunları biliyor olmakla; harekete geçmek, bildiğimiz şeyleri uygulamak ve yaşam tarzı haline getirmek arasında çok fark var. Hayatımızda pozitif yaşam değişiklikleri yapmak kolay değil.



Haftalık diyet

Bu bir haftalık diyetin özelliği, tam taneli tahıllar, farklı renkte sebzeler ve yağlı tohumların harmanlanması ile elde edilmiş düşük glisemik indeks içermesi. Ayrıca farklı kuru meyvelerin bir arada kullanılması ile ara öğünlerde bitkisel ve yararlı kimyasallardan elde edilen yüksek antioksidan etkisi var.

Bu diyet 1.5 kg kadar vermenizi sağlayacak ve tekli doymamış yağ asitlerinden zengin olduğu için kolesterolünüzün düşmesine, sindirim problemlerinizin çözümüne yardımcı olacak. Bu diyetle bedeninizin canlandığını hissedecek, baharı bağışıklık sisteminizi güçlendirerek geçireceksiniz. Üstelik pizza bile yiyebileceksiniz!



