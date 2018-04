Diyetisyen Hülya Çağatay'dan diyet listesi

"Benim beslenme ve diyet anlayışımda özgürlük var, huzur var" diyen Hülya Çağatay'ın önerileri...

Diyet yapmak denince akla sürekli hızlı kilo vermek gelir oldu. Aslında diyet yapmak yaşam kalitenizin artması anlamına geliyor. Şunu çok samimi ve hissederek söylüyorum her kim diyet yapmanın derdini değil keyfini çıkarıyorsa o kişi çok daha kolay kilo veriyor. Tüm bunların yanı sıra işin bilim kısmına gelince ben her şeyi yemekten yana olan bir uzmanım. ‘Her şeyi yemeliyiz’ çünkü bunu bilmek kendinizi mevcut durum ya da şartlardan soyutlamanızı engelliyor, yani yine işin içine duygular giriyor. Her şeyi yemek fakat miktarına ve sıklığına dikkat etmek tüm dengeyi değiştiriyor. Sadece bunu yaparak kilo veren çok kişi var. Benim beslenme ve diyet anlayışımda özgürlük var, huzur var…

Spor olmazsa olmaz, ama kime göre? Bence spor; sevince ve eğlenince güzel. Spor salonuna gitmeyi sevenlerden çok sevmeyenler var. Salon duygusu belki bir kapatılmış ya da sıkıştırılmış gibi hissetmeye sebep olabiliyordur. Kimileri içinse muhteşem bir his yaratıyordur. Burada önemli olan sevdiğimiz sporu yapmamız ve en önemlisi adım atmayı unutmamamız.