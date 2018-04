Diyetisyen Seçil Kenar'dan taktikler

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Öneriler ve diyet listesi...

KENDİNİZE GÜVENİN

Belli başlı beslenme önerileri ile siz de sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralayabilirsiniz.

1. Her şey karar vermekle ve kendine güvenle başlar, kendinize güvenin, yapabileceklerinizin farkında olun. Bedeninizi sevin ve özen gösterin.

2. Her gün kesinlikle tartılmayın. Tartılma her anlamda diyete zarar verir. Haftada bir kez belirlediğiniz bir günde tartılın. Tartınız sürekli göz önünde olmasın.

3. Mutlaka beslenme günlüğü tutun, ne yaptığınızın farkına varın.

4. Gün içinde yeterli sıvı aldığınızdan emin olun.

5. İşin mutfağını öğrenin, yemek yapın. Sevdiğiniz tatları diyet tariflerle deneyin.

6. Light ve paketli ürünler kullanmayın. Geleneksel yemeklerden vazgeçmeyin. Ağız tadınıza uygun bir beslenme planınız olsun.

7. Diyette asla hiçbir besini yemek için kendinizi zorlamayın. Örneğin ‘avokado yağ yakıyor, diyette çok iyi’ diyoruz ama siz tadını sevmiyorsanız, asla yemeyin. Unutmayın ki her besinin bir alternatifi vardır. Avokado kadar etkili diğer bir besin de ananastır, onu tüketin.

8. Sürekli atıştırmayın, saatleriniz olsun, bunların dışında yemek yemeyin, disiplinli olun.

9. Spor yapmamak için kendinize bahaneler uydurmayın, dürüst olun. Mutlaka sağlığınız için hareket etmek zorundasınız. Haftada dört kez spor yapın.

10. Kendinizi aç bırakmayın, dengeli beslenin. Açlık veya öğün atlama ile daha fazla kilo vereceğinizi düşünmeyin.

11. Tartıyı ve kiloyu takıntı haline getirmeyin, önemli olan kilonuz değil yağ yüzdeniz. Fit olmadıktan sonra 50 kg olmanız sizi zayıf göstermez.

12. Üç ana öğün bir ara öğün şeklinde beslenin, akşam yemekten sonra çok acıkmıyorsanız artık ara öğün almayın.

13. Avokado, zencefil, kivi, ananas, greyfurt gibi yağ yakan besinleri mutlaka diyetinizde bulundurun.

14. Haftada 2 kez kurubaklagil yemeye özen gösterin.

15. Salata diyette serbesttir, güzel ağız tadınıza uygun değişik salata tarifleri deneyin ve doyana kadar tüketin.

16. Şeker kullanmayın, şekerli tüm ürünleri hayatınızdan çıkarın.

17. Değişik diyet tatları deneyin, sürekli aynı şeyleri yemeyin. Kinoa, avokado, karabuğday, chia tohumu gibi değişik besinleri diyetinize ekleyin.

18. Beslenme düzeninizi kilo verme hızınız düşmemesi için değiştirin, aynı listeyi sürekli yapmayın. Örneğin kahvaltıda 1 hafta yulaf ve yoğurt yemişseniz diğer hafta yumurtalı bir kahvaltı yapın.

19. Evdeki tabaklarınızı değiştirin, porsiyonlarınızı azaltmak için küçük boy tabaklar kullanın.

20. Metabolizma hızınızın azalmaması ve kas kaybı olmaması için düzenli olarak protein tüketin (et, süt, yumurta, peynir gibi).

21. Hem kalsiyum alımı hem de bağışıklık sisteminin artması için diyetinizde mutlaka probiyotik yoğurt ve kefir olsun.

22. Ara öğünlerde kuru meyveler ve ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişleri mutlaka bulundurun.