Diyetler uzun vadede bir çözüm mü?

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Uzman Diyetisyen Simge Çıtak, zayıflamak ve zayıf kalabilmek için gerekenleri anlattı.

Biliyorum ki, pek çoğunuz bu satırları okuduğunuza göre; hayatınızda birkaç kere diyetisyene gitmiş ve birkaç kere bir yerlerde okuduğunuz diyetleri kendinize uygulamaya çalışmışsınızdır. Sonuç; tekrar başa dönmek. Yine yeni yeniden başka bir diyetle, başka bir umudun peşinden koşmaya devam ettiniz. Klasik diyetler, kısır döngü yaratıyor. Umut, çaresizlik, tekrar umut ve derin mutsuzluk. Daha az yiyerek, kilo vermeye odaklandık. Ancak sonuç değişmiyor. Demek ki artık hep beraber gidiş yolumuzu değiştirme zamanı. Kalori saymayı unutun! Birilerinin ne yiyeceğinizi, ne zaman yiyeceğinizi belirlemesine izin vermeyin. Kendi hayatınızın direksiyonuna kendiniz geçin. Kendinizi tanıyın. Kendi bedeninizi tanıyın. Sağlıklı kilo vermenin anahtarı, bilgi ve iradede gizli. Sağlıklı kiloyu korumak, her geçen gün biraz daha güçleşiyor. Başarılı olmak için uygun besin seçimleri yapmaya mecburuz. Öyle görülüyor ki, başarılı bir kilo yöneticisi olmanın yolu, sadece diyet yapmak veya aktiviteyi artırmaktan değil, bilgi ve iradeyi bir arada kullanmaktan da geçiyor.



Zayıflamak ve zayıf kalabilmek için bilmeniz gereken 10 şey!

• Protein tok tutar. Bilimsel çalışmalar, karbonhidrat, yağ ve protein karşılaştırıldığında, proteinin tok tutmakta ne kadar etkili olduğunu kanıtlıyor.

• Deney yapılmış ve birinci gruba kahvaltıda otlu omlet ve ekmek verilmiş. İkinci gruba müsli ve süt verilmiş. Bu iki gruptan hangisinin en çok tok kaldığı incelendiğinde birinci grubun diğerlerine göre çok daha uzun süre tokluk hissettikleri saptanmış. Bu nedenle kahvaltıda mutlaka protein alınmalı.

• Süt ve süt ürünleri tüketin. Süt ve süt ürünleri vücuttan daha fazla yağ atımını sağlar. Süt ve süt ürünlerinin içindeki kalsiyum yağı sarmalıyor ve ince bağırsağa ulaştığında yağın emilmesini zorlaştıran sabunsu bir maddeye dönüştürüyor. Bu nedenle yüksek kalsiyum içeren gıdalar daha fazla yağ atımı sağlıyor. Ayrıca, kalsiyum bağırsakta yağın emilimini azaltıyor.

• Tabakları küçültün. Daha büyük tabaklarda normalde yediğinizden yüzde 22 oranında daha fazla yiyorsunuz. Ne kadar yediğinizin farkında olmuyorsunuz.

• Tek çeşit yiyin. Açık büfelerde ve mangal partilerinde insanlar normalden yüzde 60 daha fazla kalori alıyor. Bu da çeşitliliğin beyni yanılttığını ve yenilenleri arttırdığını gösteriyor. Yine bir deneyde bir kaseye tek renk şekerler, ikinci kaseye çeşitli renklerde şekerler konmuş ve tüketicilerin hangisini seçtikleri gözlenmiş. İkinci kase, birinciye göre çok daha fazla tercih edilmiş.

• Çorba tüketin. Çorba tok tutar. Çorbanın midede, katı bir yemeğe göre 60 dakika daha fazla kaldığı, bu nedenle bir kap katı yemeğe göre daha tok tuttuğu saptanmış. Başka bir deneyde, birinci gruba öğle yemeğinde, tavuk ve pilav verilmiş. İkinci gruba aynı miktardaki, aynı kalorideki yemek blender’dan geçirilip tavuklu şehriye çorbası olarak verilmiş. İkinci grubun diğerine göre çok daha uzun süre tok kaldığı saptanmış.

• İçeceklere dikkat edin. Yedikleriniz kadar, içecekleriniz de önemli. Alkol içmek kalorilidir. Yemekten önce su içerseniz daha az yersiniz ama açlığınızı gidermez. Amerikalılar her yıl 57 milyar litre gazlı içecek tüketiyor. Kişi başına 190 litreden fazla! Tüm içeceklerin içeriği de şuruptan oluşuyor.

• Ne yediğinizi gözlemleyin! Bir beslenme günlüğü oluşturun. Böylece yediklerinizi farkına varacaksınız ama sakın kendinize kızmayın, ruhunuza ve bedeninize iyi davranın, onlardan aniden değişim isteyerek kopmayın. Hemen, şimdi kendinize güzel ve yanınızda taşıyabileceğiniz büyüklükte bir defter alın. Bu sizin beslenme günlüğünüz olmalı. Bugünden başlayarak bütün yediklerinizi ve içtiklerinizi günü gününe ve saati saatine, miktarlarıyla defterinize yazın ve dikkatlice bütün yeme pratiklerinizi inceleyin.

• Öğün atlamayın. Öğün atlayanların, atlamayanlara göre sonrasında çok daha yağlı ve kalorili yiyeceklere yöneldiği fark edilmiş.

• Egzersiz yapın. Sağlıklı ve düzgün bir vücuda sahip olmak için egzersiz yapmak şart. İşin güzel yanı, egzersiz yapmaya başladıktan 23 hafta sonra egzersiz yapmadan duramıyor hale geliyorsunuz.



Egzersizin başka avantajları da var:

• Daha hızlı kilo kaybetmenizi sağlıyor.

• Aşırıya kaçtığınız yiyeceklere karşı olan isteğinizle birlikte iştahınız da azalıyor.

• Gün boyunca enerjik hissediyorsunuz.

• Daha iyi uyuyup, daha dinç hissediyorsunuz.

• Stresiniz azalıyor.

• Yeterince su tüketin.



