Kilo vermek için sadece egzersiz yapmak yetmiyor! Egzersizle beraber diyet de yapmak gerekiyor...

Yaz geldi, hala vermeniz gereken kilolarınız olduğunu düşünüyor ancak egzersiz yapmanıza rağmen kilo veremiyorsanız uzmanlara kulak verin. Kilo vermek için egzersizle beraber diyet yapılması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, “Yanlış ve yetersiz egzersiz yapılıyor olabilir. Her egzersiz yağ yakmanızı sağlamaz. Egzersizle kişinin ihtiyaç duyduğu enerji miktarı hızla artar, bu durum kişileri daha fazla yemeye iter” uyarısında bulunuyor.



Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, egzersiz alışkanlığı olmayan kilo vermek ya da güzel görünmek amacıyla aniden ve yoğun egzersize başlayan kişilerin kilo alabileceğine dikkat çekti.

Doç. Dr. Kaya, “Fazla kilodan kurtulmak için en basit formül kişinin aldığı kaloriden fazlasını yakmasıdır. Genel olarak bunun için egzersiz yapılması önerilmekteyse de bu her zaman göründüğü kadar kolay ve basit değildir. Arizona State Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, sağlıklı ama egzersiz alışkanlığı olmayan kilolu 81 kadın katılımcıya 12 hafta boyunca haftada 3 kez, 30’ar dakika aerobik egzersiz yaptırılmış ve yeme alışkanlıkları hiç değiştirilmemiştir. 12 haftanın sonunda tüm katılımcıların aerobik kapasitelerinin, yüzde 70’inin de kilosunun fazlasıyla arttığı bulunmuştur. Enteresan olarak bu kilo artışının sebebinin kas kütlesindeki değil, yağ miktarındaki artıştan olduğu gösterilmiştir. Geri kalan bireylerin kilosunda herhangi bir değişim olmamıştır” diye konuştu.

Egzersize rağmen neden kilo alınır?

Egzersiz alışkanlığı olmayan kilo vermek ya da güzel görünmek amacıyla aniden ve yoğun egzersize başlayan kişilerin kilo almasının birkaç sebebi olabileceğini belirten Kaya, şunları söyledi:

“Egzersizle kişinin ihtiyaç duyduğu enerji miktarı hızla artar, bu durum kişileri daha fazla yemeye iter.

Egzersizle oluşan yorgunluk nedeniyle kişiler egzersiz dışındaki zamanı daha çok dinlenerek geçirmeye başlar.

“Nasılsa egzersiz yapıyorum, yakarım” düşüncesi kişinin normal yemek alışkanlığına tatlıları eklemesine neden olabilir.

Kişiye özgü olmayan ”toplama egzersiz”lerden oluşan programların uygulanması egzersizin yağ yakıcı etkisini azaltabilir.

Yanlış ve yetersiz egzersiz yapılıyor olabilir. Her egzersiz yağ yakmanızı sağlamaz. Sadece ağırlık kaldırarak yaptığınız antrenmanlar yetmez, programınıza nabzınızı hızlandıran aerobik egzersizleri ekleyerek etkili bir şekilde yağ yakabilirsiniz.

Değişiklik yoksa programınızı değiştirin

Herkesin metabolizma hızının ve egzersize verdiği yanıtın farklı olduğunu unutmayın. Bir ayın sonunda kilonuzda herhangi bir değişim olmamışsa ya egzersiz ya da diyet programınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Egzersiz ve diyet planının özellikle de başarısız sonuç alan kişilerde profesyonel destek alınarak çizilmesi gerekmektedir.

Sürekli aynı egzersizleri yaptığınızda beyniniz ve vücudunuz bu durumdan sıkılır, egzersize verdiği yanıt otomatikleşir ve egzersizin etkisi giderek azalır. Yeni egzersiz ve hareketler yapmaya başladığınızda, beyninizde farklı bölgeler çalışmaya başlar. Uzun süredir egzersiz ya da spor yapıyorsanız, kas kuvvetinizi, fiziksel görünümünüzü ve aerobik seviyenizi iyileştirmek dışında kilo vermeye de devam etmek istiyorsanız, belirli aralıklarla egzersiz programınızı değiştirerek vücudunuzu ve beyninizi şaşırtmanız gerekir. Düzenli egzersiz yapın, aynalarla barışık, kalbiniz güzel günlere atsın, beyniniz ve vücudunuz genç kalsın.”