Yaz geldi, hala
vermeniz gereken kilolarınız olduğunu düşünüyor ancak egzersiz yapmanıza rağmen
kilo veremiyorsanız uzmanlara kulak verin. Kilo vermek için egzersizle beraber diyet yapılması
gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, “Yanlış ve yetersiz egzersiz yapılıyor
olabilir. Her egzersiz yağ yakmanızı sağlamaz. Egzersizle kişinin ihtiyaç
duyduğu enerji miktarı hızla artar, bu durum kişileri daha fazla yemeye iter”
uyarısında bulunuyor.
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, egzersiz alışkanlığı olmayan kilo vermek ya da güzel görünmek amacıyla aniden ve yoğun egzersize başlayan kişilerin kilo alabileceğine dikkat çekti.
Doç. Dr. Kaya, “Fazla kilodan kurtulmak için en basit formül kişinin aldığı kaloriden fazlasını yakmasıdır. Genel olarak bunun için egzersiz yapılması önerilmekteyse de bu her zaman göründüğü kadar kolay ve basit değildir. Arizona State Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, sağlıklı ama egzersiz alışkanlığı olmayan kilolu 81 kadın katılımcıya 12 hafta boyunca haftada 3 kez, 30’ar dakika aerobik egzersiz yaptırılmış ve yeme alışkanlıkları hiç değiştirilmemiştir. 12 haftanın sonunda tüm katılımcıların aerobik kapasitelerinin, yüzde 70’inin de kilosunun fazlasıyla arttığı bulunmuştur. Enteresan olarak bu kilo artışının sebebinin kas kütlesindeki değil, yağ miktarındaki artıştan olduğu gösterilmiştir. Geri kalan bireylerin kilosunda herhangi bir değişim olmamıştır” diye konuştu.
Egzersize rağmen neden
kilo alınır?
Egzersiz alışkanlığı olmayan kilo vermek ya da güzel görünmek amacıyla aniden ve yoğun egzersize başlayan kişilerin kilo almasının birkaç sebebi olabileceğini belirten Kaya, şunları söyledi:
“Egzersizle kişinin ihtiyaç
duyduğu enerji miktarı hızla artar, bu durum kişileri daha fazla yemeye iter.
Egzersizle oluşan yorgunluk
nedeniyle kişiler egzersiz dışındaki zamanı daha çok dinlenerek geçirmeye
başlar.
“Nasılsa egzersiz
yapıyorum, yakarım” düşüncesi kişinin normal yemek alışkanlığına tatlıları
eklemesine neden olabilir.
Kişiye özgü olmayan ”toplama egzersiz”lerden
oluşan programların uygulanması egzersizin yağ yakıcı etkisini azaltabilir.
Yanlış ve yetersiz egzersiz
yapılıyor olabilir. Her egzersiz yağ yakmanızı sağlamaz. Sadece ağırlık kaldırarak
yaptığınız antrenmanlar yetmez, programınıza nabzınızı hızlandıran aerobik
egzersizleri ekleyerek etkili bir şekilde yağ yakabilirsiniz.
Değişiklik yoksa
programınızı değiştirin
Herkesin metabolizma hızının ve egzersize verdiği yanıtın farklı olduğunu unutmayın. Bir ayın sonunda kilonuzda herhangi bir değişim olmamışsa ya egzersiz ya da diyet programınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Egzersiz ve diyet planının özellikle de başarısız sonuç alan kişilerde profesyonel destek alınarak çizilmesi gerekmektedir.
Sürekli aynı egzersizleri
yaptığınızda beyniniz ve vücudunuz bu durumdan sıkılır, egzersize verdiği yanıt
otomatikleşir ve egzersizin etkisi giderek azalır. Yeni egzersiz ve hareketler
yapmaya başladığınızda, beyninizde farklı bölgeler çalışmaya başlar. Uzun
süredir egzersiz ya da spor yapıyorsanız, kas kuvvetinizi, fiziksel
görünümünüzü ve aerobik seviyenizi iyileştirmek dışında kilo vermeye de devam
etmek istiyorsanız, belirli aralıklarla egzersiz programınızı değiştirerek
vücudunuzu ve beyninizi şaşırtmanız gerekir. Düzenli egzersiz yapın, aynalarla
barışık, kalbiniz güzel günlere atsın, beyniniz ve vücudunuz genç kalsın.”