Diyetsiz zayıflamanın 10 yolu

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Diyet yapmadan zayıflamak mümkün mü? Bu 10 öneri ile kalıcı olarak zayıflamaya ne dersiniz?

Yazı: Yaprak Çetinkaya/Formsante



1- Düzenli uyuyun

Düzenli uyku, kilo vermenin temelini oluşturuyor. Vücudunuz için yeterli olmayan uyku saatleri ertesi gün vücudunuzda ödem birikmesine neden oluyor. Bu durumda tartı üstünde kilonuzu fazla görüyor ve üzülüyorsunuz. Ayrıca yapılan bilimsel çalışmalar gece geç saatlere kadar oturan kişilerin daha fazla kalori tükettiğini ve uzun vadede daha fazla kilo aldığını da kanıtlıyor.



2- Şekeri azaltın

Basit şekeri doğduğumuz andan itibaren vücudunuzun en büyük düşmanı olarak düşünmeliyiz. Tüketmesi kesinlikle keyifli olan ama tüketim miktarı ve sıklığına her zaman dikkat etmek zorunda olduğumuz şekeri tükettikçe vücut daha fazla istemeye başlıyor. Bu durumda vücut şekli istenmeyen şekilde değişiyor. Eğer kilo vermek istiyorsanız ilk uzak durmanız gerekenlerin başında şekerli besinler geliyor.



3- Doğru içecekler için

Hazır içecekler, bol şekerli çaylar ve kahveler günlük kalori alımımızı çok artırıyor ve sonuçta kilo alımı kaçınılmaz oluyor. Hazır bir meyve suyu yerine az şeker eklenerek hazırlanmış limonata içerisine nane ve dondurulmuş çilek ekleyerek keyifli bir içecek hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde günde ortalama 450 kalori daha az alacak ve bir ay içerisinde alma riskiniz olan 2,5 kilodan kurtulmuş olacaksınız.

Doğru içecek dışında doğru bardak seçimi de önemli . Hazır içecekleri daha büyük bardaklarda içmemiz günlük aldığımız kalorinin artmasına neden oluyor. Uzun ve ince bardaklar yerine kısa ve geniş bardakları tercih edin. Cornell Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, meyve suyu, soda, şarap veya diğer içecekleri bu bardak ile tüketmenin, içeceklerden aldığımız kaloriyi yüzde 25-30 arasında düşürdüğünü gösteriyor.



4- Yavaş yiyin

Algılama hızı çok yüksek olan beynimizin tokluk hissini algılaması yaklaşık 20 dakika sürüyor. Bu nedenle yemek yerken ilk önce yemeğe başladığınız saate bakmalı ve yemeğinizi ortalama 20 dakikada tüketmelisiniz. Tempolu yenilen büyük porsiyonlar yerine keyifle yenilen küçük porsiyonları tercih etmek ve yavaş yemek daha az besin ile doyarak masadan kalkmanızı sağlayacak.



5- Her gün çorba için

Öğle veya akşam yemeklerinin bir öğününde yemek öncesi çorba tercih edin. Lif içeriği yüksek sebze çorbaları veya klasik çorbalarımız olan tarhana, mercimek veya ezogelin çorbaları tokluk hissinizin daha çabuk olmasını sağlayacak. Özellikle uzun süre aç kaldıktan sonra yiyeceğiniz yemek öncesinde kesinlikle çorba tüketin. Çorbada en önemli kriter ise hazır olmaması ve içerisinde fazla tuz bulunmaması...



