Doğru beslenmenin üç sırrı

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Uzman Diyetisyen Hande Seven'den sağlıklı tarifler ve 7 günlük diyet listesi...

Doğru beslenebilmek için üç önemli sır olduğunu söyleyebilirim. Bunlar tükettiğimiz besinlerin kaliteli içeriğe sahip olması, bireysel ihtiyaçlara uygun ölçülerde tüketilmesi ve yiyecek çeşitliliğine beslenme düzeni içerisinde yer verilmesi. Besinin kaliteli olduğunu anlamak için, içeriğinde saflaştırılmamış kompleks karbonhidrat yani tahıl kaynağı, lif, doymamış bitkisel yağlar, vücut tarafından kullanımı yüksek protein kaynakları ile vitamin ve minerallerin olması önemli. Doğru beslenebilmek için, her türlü besinden mevsimine uygun, doğal, hijyenik, çeşitli ve kilo eksikliği ya da fazlalığı yaratmayacak ölçülerde, bireysel ihtiyaçlar ve metabolizma durumunu göz önüne alarak tüketmek en doğrusu.



SAĞLIKLI TARİFLER

DEMİR LEYDİ SALATASI

120 gr az yağlı dana bonfileyi kısık ateşte pişirip, dilimleyin. Salata kasesine yıkadığınız 150-200 gr bebek ıspanakları koyun. Üzerine 1 orta boy portakalın yarısını dilimleyerek ilave edin. Kalan yarım portakalı ise 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, limon, tuz ve karabiber ile karıştırarak salata sosu yapın. Salatanızın üzerine ızgara bonfile dilimlerini ve nar taneleri ilave edip, salata sosunuzu üzerine dökün.



ÖDEM ATICI DOĞA ÇORBASI

1 orta boy soğan ve 2 kabağı dilimleyin. 2 diş sarımsak, 1 demet maydanoz, 1 demet dereotunu kıyın. Tencereye sebzeleri, 1 bardak suyu ve 1 bardak yarım yağlı sütü ilave ederek sebzeler pişene kadar pişirin. Daha sonra blender’dan geçirip, tuz, karabiber, kimyon ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin.



