Düğün öncesi şok diyetlerden uzak durun!

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Düğünlerde artış yaşanan şu günlerde gelin ve damat adayları kısa sürede kilo vermek istiyor.

Gelin ve damat adayları, hayatlarının en önemli anlarından biri olan düğünlerinde şık ve zarif görünmenin hayali uğruna kimi zaman sağlıklarından bile olmayı göze alarak sağlıksız şok diyetlerle zayıflamak istiyor. Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, "Her ne kadar kilo vermek insan vücudunda görülebilecek birçok metabolizma ve şekil bozukluğunun önüne geçerek sağlıkta olumlu etki bıraksa da asıl önemli olan, kilonun nasıl ve hangi diyet yöntemiyle verildiği. Diyet yapanların başvurabileceği yanlış yöntemler, büyük sağlık problemlerini beraberinde getirebilir. Olası şikayetlerin başında bağışıklık sisteminde görülen aksaklıklar, metabolizma işleyiş bozuklukları, kalp ve damar sağlığındaki bozukluklar, şeker hastalığı, hipertansiyon, eklem hastalıkları, saç dökülmesi gibi daha birçok sağlık sorunları gelir" diyerek uyarıda bulundu.

Yrd. Doç. Dr. Uzel, "Kilo problemi yaşayan gelin ve damat adaylarından çoğu, elbette ki kilolarından kısa sürede kurtulmak istiyor. Ancak hızla vücudu terk eden kiloların geri dönüşü de çabuk olabilir. Kaldı ki özellikle gelin adayları için kısa sürede kilo kaybı ile sonuçlanabilecek diyetlere ilave olarak özel amaca yönelik tek bir türde gıda tüketimi yoluna gidilmesi de yanlış. Örneğin yağ yaktığı gerekçesi ile sadece belirli bir gıda maddesinin tüketilmesi, istenilen kiloya ulaşmayı sağlamaz. Bu gıdalar, sadece vücuttaki suyu atacağı için kaybolan su, kilo eksilmesi olarak kişiyi yanıltacaktır. Bu nedenle, ideal koşullarda bir haftada abartılı rakamlar yerine, yarım ya da bir kilogram olmak üzere ayda 2 ile 4 kilogram verilecek sağlıklı bir diyet programı tercih edilmeli" diye konuştu.

Vücudu aç bırakan ya da uzun dönem tek tip beslenmeye sürükleyip bireylerin diğer besin öğelerini almalarını kısıtlayan, mucizevi oldukları iddia edilen diyetlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Uzel, "Diyet uygulamalarında yapılan diğer bir yanlış ise kişinin tanıdığı çevreden birinin yaptığı ve kısa sürede olumlu sonuç aldığını belirttiği diyetten kesinlikle kendisinin de olumlu sonuç alacağını düşünmesi. Diyet programları işe yarayabilir, ancak bu planlama yapılırken güvenli ve bünyeye uygun bir yol seçilmeli. Uygulanan diyetin güvenliğinden emin olunmalı, mutlaka doktor kontrolünden geçilerek planlama yapılmalı. Tüm bunlara ilaveten, hangi yiyeceklerin tüketildiği, kadar hangi miktarda tüketildiği de önemli" dedi.



(DHA)