Dünya starlarının fitness hocası geliyor

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Fitness kraliçesi MaDonna Grimes Park Bosphorus Hotel’de ders vermek üzere İstanbul’a geliyor

Park Bosphorus Hotel bünyesinde gerçekleşecek olan "Fitness Week" kapsamında Jennifer Lopez, Beyonce, Britney Spears gibi dünyaca ünlü yıldızların dans ve spor eğitmeni olan ve Fitness Kraliçesi olarak bilinen MaDonna Grimes Türkiye'ye geliyor. 13, 14, 15, 16, 17 Ekim tarihlerinde günde 2 seans şeklinde düzenlenecek programda, sporseverler, Park Bosphorus Hotel’de MaDonna Grimes ile form tutacaklar.

Pek çok ülkede programlar düzenleyen MaDonna Grimes, aynı zamanda ‘Work It Out’ videolarıyla dans ve fitness alanında en çok satan koreograflardan bir tanesi. Eğlenceli, enerjik ve cana yakın tavırlarıyla derslerinde herkesi motive eden Grimes, Miss Fitness International', 'Miss Fitness America” plaketlerinin sahibi. Grimes, ayrıca, spor ve sanat alanındaki başarılarından dolayı ‘ABD Aerobik Şampiyonluğu’ ve ‘NAACP Tiyatro Dalında En İyi Koreograf’ ödüllerine layık görüldü.







