Düşünce şeklinizi yeniden yapılandırın!

Uzman Diyetisyen Dilara Koçak'ın önerileri...

Her karbonhidratı yemeyin

Diyet yapan kişilerin düştüğü en önemli hatalardan biri vücuda yeterli miktarda karbonhidrat vermemek. Diyete başladığı zaman ekmek, pilav, makarna, patates, mısır gibi besinleri tamamen kesen kişilerin metabolizması ihtiyacı olan karbonhidratı glikojen deposu ve kandaki şeker bitince kas içerisindeki karbonhidrattan kullanmaya başlar, bu da kas kaybı anlamına gelir ve vücut beraberinde su kaybeder.

Yani diyette karbonhidratı kesen kimse tartıdaki sonucu görünce kilo verdiği yanılgısına düşer ancak vücudun kaybettiği yağ değil, kas ve sudur. Çünkü yüksek protein düşük karbonhidrat içeren düşük kalorili diyetler metabolizmayı hızlandırdığı için hızlı kilo kaybı sağlar fakat tartıda görülen yağ kaybı olmayıp sadece kas ve su kaybıdır.

1 gr kas kaybettiğinizde yaklaşık 2.7 gr su kaybedersiniz ve böylece hızla zayıfladığınızı sanırsınız.

Karbonhidratın iyi kaynağı tam tahıllar, meyve ve sebzelerdir. Tam tahıllı ürünler ve iyi yağlar ile beslenenlerin bel çevreleri daha ince. Lif oranı yüksek tam tahıl tüketimi abdominal obezitenin çözümüne yardımcı omega 3 yağ asitleri ile tüketilince doygunluk hissini de arttırır. Örneğin yulaf ve fındık veya bulgurlu salata ve cevizi birlikte tüketmekte fayda var.



Kahvaltı edin!

Yetişkinlerin yüzde 40’ı haftada en az dört kez kahvaltıyı atlıyor. Kahvaltıyı atlamak daha az kalori almak için iyi bir yol gibi gözükse de kahvaltı atlayanlar genelde kahvaltı edenlerden daha kilolu. İnsanlar normalden daha büyük bir kahvaltı edince gün sonunda neredeyse 100 kalori daha az tüketmiş oluyor. Bu nedenle kahvaltı etmek kilo idaresinde büyük fark yaratan bir strateji.



Üç ana 1-2 ara öğün yapın

Daha çabuk zayıflayacaksınız! Günlük olarak tüketeceğiniz miktarları 4-5 öğün olacak şekilde ayarlamaya çalışarak az ve sık beslenin. Üç saatten fazla aç kalmamaya özen gösterin ki kan şekerinizde dalgalanmalar yaşamayın.

Ara öğünler tatlı krizlerinden uzak durmak, metabolizma hızınızı arttırmak ve kolay kilo vermek için yardımcıdır. Ayrıca yapılan araştırmalar sık beslenen insanların daha sağlıklı şeyler yeme eğiliminde olduğunu gösteriyor.



Geç yenen yemeklere dikkat!

Özellikle gece yapılan atıştırmaları vücudumuz daha zor yakar bu nedenle yediklerimizin yağa dönüşme ihtimali yüksek. Fiziksel aktivitenin en az olduğu gece saatlerinde atıştırma yapılacaksa tercihlerde; enerjisi düşük ve bol lif içeren çeri domates, salatalık, havuç, kereviz sapı gibi besinlere yer vermek kalori alımı bakımından daha doğru.



Salata yemekten vazgeçmeyin!

Salatalar çok yağ eklenmediği zaman kilo kaybına yardımcı olur. Yeşil yapraklı sebzeler folat ve B vitaminlerinden zengindir. Yapılan bir çalışmada folatı yeterli düzeyde tüketenlerin çok az tüketenlere göre kilo kaybı 8.5 kat daha fazla bulunmuş.

Mümkün olduğu kadar bol yeşil yapraklı sebzelerden yapılmış salata yenilmeli. Yemeğinizin yanında salata yiyebilir, omletinizi yaparken yeşil yapraklılardan ekleyebilirsiniz. Ayrıca salatalarınıza 1 tatlı kaşığı sıvı yağ eklemek yağda eriyen vitaminleri de almanıza yardımcı olur.



Su, su, su…

Su içmekte zorlanıyorsanız şişeyle tüketmeyi deneyin. Su içmek hem kilo vermenizi kolaylaştırır hem de cildiniz için çok önemlidir. Su tüketmek için susamayı beklemeyin, susama hissettiğinizde vücudunuzda yüzde 1’lik su kaybı gerçekleşmiş demektir, aşırı su kaybı konsantrasyon güçlüğü ve hafıza bulanıklığı yaratır.



Çayı ve kahveyi şekersiz için!

Her gün 5 kesme şeker kullandığınız hesabından yola çıkarsak bakın nasıl bir tablo ortaya çıkıyor: Günde 5 şekerx20=100 kalori enerji verir. Her gün sadece 100 kaloriden vazgeçerek ayda 3000 kalori yılda 36 bin 500 kalori tasarruf eder, yıl sonunda beş kilo zayıflarsınız.