Düzenli egzersiz yapmak sadece fit bir bedene sahip olmanızı sağlamıyor aynı zamanda beyin hücrelerindeki küçülmeyi ve yaşlanmayı da durduruyor.

Uzmanlara göre, düzenli egzersiz ile sağlanabilecek normal kan basıncı, nabız, kolesterol seviyesi ve normal vücut ağırlığı ileri yaşlarda kişiyi bir şemsiye gibi bunama riskinden koruyor.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SABİF) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, küçük beyin hacmine sahip kişilerde demansın (bunama) daha sık görüldüğünü söyleyerek, egzersiz yapmanın beyin üzerinde olumlu etkileri hakkında bilgi verdi.

Fiziksel hareket azaldıkça beyin küçülüyor

Amerika'da yapılan bir araştırma, fiziksel hareket seviyesi normalden yüzde 20 daha az olan kişilerin kendi yaşıtlarına göre beyinlerinin küçük olduğu gösteriyor. Aynı şekilde yüksek kalp hızı (nabız) ve kan basıncı (tansiyon) olan kişilerin de normal tansiyon ve nabza sahip yaşıtlarına oranla beyin hacimlerinin daha küçük olduğu belirlenmiş. Çalışmanın sonucu 40’lı yaşlarına iyi bir fiziksel seviyede girenlerin 60’lı yaşlarında yaşıtlarına oranla daha büyük beyinlere sahip olduğu gösteriyor. Düzenli egzersiz yapmak orta yaşa gelindiğinde beyinde yaşlanmayla birlikte gelişen küçülmeyi durduruyor.

Egzersiz ve bunama arasındaki doğrudan ilişki tam olarak açıklanamasa da egzersiz kapasitesi yüksek, kalp damar sağlığı iyi olan kişilerin beyinlerine yeterli seviyede kan ve oksijenin taşındığı, bunun da yaşlanmayla birlikte gelişen beyin hacmindeki kaybı en aza indirdiği düşünülmekte.

Aşırı kilo bunama riskini artırıyor

Aynı zamanda aşırı kilo (obezite) yüksek kan basıncına sebep olarak bunama riskini artırmakta. Düzenli egzersiz yapmak kalbinizi korur, kilonuzu sağlıklı sınırlarda tutar ve kanın vücudunuzda etkin bir şekilde dolaşmasını sağlar, başta beyin dokularınız olmak üzere tüm vücudunuza oksijeni yeterli bir şekilde ulaştırır. Düzenli egzersiz ile sağlayabileceğiniz normal kan basıncı, nabız, kolesterol seviyesi ve normal vücut ağırlığı sizi ileri yaşlarda bir şemsiye gibi bunama riskinden korur. Düzenli olarak evde egzersiz yapan kişilerde de bunama (demans) belirtilerinin az olduğu bilinmekte.

Hangi egzersizler yapılmalı?

Haftada en az 150 dakika bisiklet, tempolu yürüyüş, yüzme gibi kalbinizin sağlıkla atmasını sağlayacak egzersizler yapın veya evde ağırlık çalışın. Pilates, yoga gibi egzersizler yaparak kas ve kemiklerinizi, ruhunuzu, kalbinizi ve beyninizi oksijenden mahrum etmeyin.