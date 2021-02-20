Egzersizde Devamlılığı Sağlamak İçin 6 Öneri!

EGZERSİZDE DEVAMLILIĞI SAĞLAMAK İÇİN 6 ÖNERİ

1.NEFES ALMA EGZERSİZLERİ YAPIN

Verimli bir egzersizin ilk kuralı doğru nefes almayla başlıyor. Stresi azaltmak ve sinir sistemini düzenlemek için önerilen 4-7-8 nefes yöntemi; 4 saniye nefes almak, 7 saniye nefesi tutmak ve 8 saniyede nefesi vermekten oluşuyor.

2.KENDİNİZİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLUN

Her zaman bir sonraki adım için kendinizi motive edin. Eksik yönlerinize odaklanmak yerine sürekli olarak bir sene önceki halinize kıyasla kaydettiğiniz gelişimi hatırlayın ve çaba sarf ettiğiniz her anın tadını çıkarın.

3.ISININ, ESNEYİN VE SU İÇİN

Egzersizlere başlarken ısınma hareketlerini, sonrasında ise esnemeyi ihmal etmeyin. Yanınızda mutlaka su bulundurun ve çalışma esnasında sıvı tüketimini atlamayın.

4.SPOR SALONUNDA SOSYAL MEDYA KULLANMAYIN

Tüm dikkatinizi egzersizinize vermek, verim ve sağlık açısından çok önemlidir. Sosyal medyadan, e-postalarınızdan ve diğer işlerinizden uzaklaşmak, programınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

5.”NEDEN?” SORUSUNU SORUN

Egzersizlerinizde “neden?” sorusu hep aklınızda olsun. Neden bunu yapıyorum, nereye ulaşacağım, nasıl hissedeceğim gibi sorularla kendinizi motive ederek gelişiminizi takip edin.

6.VÜCUDUNUZA ODAKLANIN

Egzersizlerde kendinizi korumanın bir diğer yolu da vücudunuzu dinlemek. Gelişiminizi gözlemlerken, vücudunuzun verdiği sinyalleri de iyi değerlendirip önlem almak sağlığınız için önem taşıyabilir. Her egzersiz sonrası, çalıştırdığınız kaslarınızı esnetmeyi atlamayın.

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