Egzersizin faydaları

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Kış ayından çıkan yorgun vücudunuzun ve yavaşlamış metabolizmanızın tekrar harekete geçmesini istiyorsanız, egzersizi hayatınızın tam ortasına yerleştirme zamanı…

Hisar Intercontinental Hospital Klinik Laboratuvarlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bekir Sami Uyanık ile egzersizin metabolizmamızı korumadaki yerini konuştuk…

Egzersizin hastalıklardan koruyan; hastalıkları tedavi eden önemli bir reçete olduğunu dile getiren Prof. Dr. Uyanık; ‘Hayat yolculuğumuzu oturarak tamamlayamayız. Gün içinde, sınırlı sayıda kasımızı kullanırız. Kullanılmayan ya da yetersiz kullanılan kaslar, gevşeyip zayıflar; eklemlerin de esneklik ve hareketleri azalır. Egzersiz ile vücudunuzdaki sistemlerin bozulmasının önüne geçebilir, metabolizmanız dengeli bir şekilde hızlanır, organlarınızın optimal düzeyde çalışması sağlanır, vücudun fonksiyonel kapasitesi artar ve böylece sağlıklı bir yaşam mümkün olabilir. Metabolizma yaşamla ilgili çok önemli bir süreçtir. Metabolizma hızı yavaşlamışsa, vücut zindeliğini, canlılığını kaybetmeye mahkum olur. Düzenli yürüyüş, egzersiz ve hareket; metabolizmayı canlandırır, kaslar kuvvetlenerek direnç kazanır, obezite riski azalır, kalp-akciğer sistemine olumlu etkileriyle, kan dolaşımı hızlanır. Hatta güçlü bir beyin aktivitesi ve kimyası ile yaşlanma sürecini geciktirecek kadar büyük yararlar sağlar. Beslenme, uyku, stres gibi insan hayatında önemli faktörler de vardır elbette. Ancak, egzersiz yoksa fiziksel düşüş önlenemez. İnsanı genç ve canlı, dinamik tutan egzersizdir. Beyin ve kalp çok önemli organlarımız olmakla birlikte, yaşlanmanın asıl sebebi, hareketsizlikten dolayı ortaya çıkan kaslarımızın zayıflaması ve kaybıdır. Bu sebepledir ki, egzersiz ve hareketin en değerli yönü kasları güçlendirmesidir. Kasların metabolizma hızı yağ dokusundan çok hızlı olduğundan, güçlü kaslar, egzersiz, uyku ve istirahat sırasında bile enerji kullanarak, kilo vermemize yardımcı olur’ diye konuştu.



