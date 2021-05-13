Egzersizlerinizi daha kolay yapmanızı sağlayan 4 ipucu

Rahat ve keyif alacak bir şekilde spor yapmak, yaptığınız egzersizi hem verimli hale getirecek hem de daha uzun süre spor yapmak isteyeceksiniz.

İşte size sporunuzu daha keyifli ve rahat hale getirmeniz için 4 ipucu:

MÜZİK DİNLEYİN

Müzik sayesinde adrenalin salgılayabilirsiniz veya sizi rahatlatabilir. Vücut ağırlığı çalışırken veya koşarken, canlandırıcı müzik dinlemek, endorfin salgıladığından ve dopamin ve serotonin seviyelerinizi artırarak size enerji verdiğinden daha çok çalışmanıza yardımcı olabilir. Bununla birlikte, yoga veya benzeri esneme aktiviteleri yaparken, zihninizi sakinleştiren ve antrenmanınıza konsantre olmanızı sağlayan bir şey dinlemek sizi rahatlatabilir ve konsantrasyonunuzu artırır. Kaç tekrarda olduğunuzu düşünmek veya egzersizi bitirmeye ne kadar süre kaldığına düşünmek yerine en sevdiğiniz şarkılara odaklanabilirsiniz. Ayrıca müzik, işiniz bittiğinde kalp atış hızınızı ve kan basıncınızı normal seviyelere döndürmenize yardımcı olur.

DOĞRU SPOR AYAKKABI VE KIYAFET ALIN

Rahat kıyafetlere ve ayakkabılara spor yapmak, egzersiz yaparken rahatlığınızı kesinlikle etkileyecektir. Çok çeşitli hareketleri yapmanıza kolaylık sağlayacak ve ter bezleriniz çalışırken sizi serinletecek giysiler istiyorsanız, tayt, likra, polyester veya polipropilen kumaş ile yapılan herhangi bir egzersiz çok ısınmanızı engeller ve egzersiz yaparken hareketlerinizi engellemeyecek kadar esnek yapıdadırlar. Koşu antrenmanı veya yaparken bol giysiler giyebilirsiniz, ancak, spor salonu ekipmanlarıyla çalışırken bol giyisiler tercih etmemelisiniz aksi takdirde hareketlerinizi engelleyebilir.

Rahat ayakkabılar, egzersiz yaparken rahatlık için de gereklidir. Özellikle koşarken çok fazla zaman harcadığınızda ağrıya neden olacak bir çift ayakkabı giyinmek istemezsiniz. Belirli egzersiz senaryolarında öne çıkan farklı ayakkabı türleri vardır. Ağırlık çalışırken, topuktan ayağa 0-2 mm'lik bir boşluğa sahip ayakkabılar lazım olacaktır, bu da ayaklarınızın yerde aşağı yukarı düz kalacağı anlamına gelir. Bir sonraki CrossFit ayakkabınızı satın aldığınızda, bol miktarda yana destek ve topuktan ayağa 4-7 mm'lik bir bölmeye sahip olanları bulun. Koşmak için 8-11 mm arasında olmasını tercih edilir; bu, ayaklarınız yerle temas ettiğinde ileriye doğru itilmenizi sağlar.

EGZERSİZDEN ÖNCE DAHA ÇOK KARBONHİDRAT TÜKETİN

Egzersiz rutininize başlamadan önce karbonhidrat tüketmek, vücudunuza daha iyi ve ihtiyaç duyduğu besini verecektir. O kadar çabuk enerjiniz harcanmayacak ve daha uzun süre egzersiz yapmak daha rahat olacak. Daha güçlü ve daha esnek olmanızı sağlayarak kas büyümesinde etki edecek. Sabahları egzersiz yapıyorsanız, yulaf ezmesi, kızarmış ekmek gibi karbonhidratlar veya muz, mango veya kuru üzümlü yemekler yemek iyi bir fikirdir. Sadece aşırı tüketmemeye dikkat edin. Aksi takdirde, antrenman sırasında vücudunuza fazla yüklendiğiniz anda kendinizi hasta edebilirsiniz.

ARALIKLARLA EGZERSİZ YAPIN

Aralıklarla egzersiz yapmak, tekrarlar arasında kısa bir mola vermek vücudunuz için iyidir. Uzmanlar, dinlenme aralıkları ile karıştırılmış yüksek yoğunluklu bir egzersiz döneminin size daha iyi kilo kaybı ve kardiyovasküler faydalar sağladığını söylüyor. Genellikle bu tekrarlar, antrenmanınızda 20 saniye kendinizi zorlamayı, ardından 10 saniye ara vermeyi ve tekrar etmeyi içerir. Bunu 4 dakika boyunca yapın ve tam bir seans için 4 turu tamamlayın; bu, 20 dakikalık düz egzersiz yapmaktan daha faydalı olacaktır. Aralıklarla yaptığınız antrenmanınızda daha az bunaltıcı hissetmenize neden olabilir.

Kendinizi sağlıklı ve formda tutmak için düzenli egzersiz yapmak önemlidir. Bir egzersiz rutininiz olduğunda, bunu hoş bir deneyim haline getirmek istersiniz. Egzersiz rutininiz keyifli olduğunda, bir sonrakini antrenmanı dört gözle bekleyeceksiniz. Vücudunu ve sağlığını iyileştirmeye çalışırken kimse kötü bir zaman geçirmek istemez. Bu size sunduğumuz 4 ipucu takip ederseniz bir sonraki antrenmanınızı çok daha rahat yaptığınızı fark edeceksiniz.

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