En fazla tok tutan 12 yiyecek

Bazı yiyeceklerin beynimize tokluk sinyalleri gönderiyor ve iştahımızı kesiyor. Bu yiyeceklerin büyük bölümü ise geleneksel Türkiye mutfağının en çok kullanılan malzemeleri... İşte uzun süre tok tutacak 12 yiyecek önerisi...

‘Huffington Post’ gazetesi diyet yaparken kendini sürekli aç hissedenler için bilimsel araştırma sonuçlarına göre kilo almadan tok kalmanın mümkün olduğunu söyleyen bir liste hazırladı. İşin en ilginç yanı bu listede bulunan yiyeceklerin çok büyük bir bölümü geleneksel Türkiye mutfağında en çok kullanılan malzemeler ve yemek çeşitleri. Yoğurt, beyaz peynir, lor, kesik, fasulye, nohut, mercimek, yumurta, turşu, acı biber, çorba ve fındık. Yani kısacası obeziteden, fazla kilolardan kurtulmanın yolu salatadan geçmiyor! Aslında hepsini biliyoruz ama bir kez daha hatırlamakta yarar var...



1. Elma

‘Wellness Workdays’ adlı sağlıklı yaşam sisteminin kurucusu beslenme ve diyetetik uzmanı Debra Wein “Yoğun miktarda lif ve su içeren elmayı, yemekten yarım saat önce yediğiniz takdirde kendinizi daha tok hissedecek ve daha az yemek yiyeceksiniz” diyor.



2. Avokado

‘Nutrition Journal’ adlı dünyanın ilk bilimsel gazetesinde yayınlanan bir habere göre, yemeğin yanında yarım porsiyon avokado yenirse saatlerce tok kalınabiliyor. Araştırmalar sonucunda bunu yapan kadınların %22 oranında daha tok hissettiği ve üç saat sonra oluşan yemek yeme hissinin %24 oranında azaldığı ortaya çıktı.



3. Bezelye, Nohut ve Mercimek

Bezelye, nohut ve mercimek hem sağlıklı olması hem de uzun süre tok tutması yönünden diyetisyenlerin favori yiyecekleri. Protein, lif, B vitamini ve demir yönünden zengin, yoğun antioksidan içeren bu sebzeler; vejetaryenlerin de ana protein kaynağı. ‘Obesity Journal’ adlı obeziteyi önlemeyi amaçlayan gazetede yayınlanan habere göre, insanların %31’i bakliyat içeren yemekler sonrasında daha doygun hissediyorlar.



4. Çorba

‘Pennsylvania State Üniversitesi’nin araştırmalarına göre, öğle yemeğinden önce et suyuna yapılmış düşük kalorili bir çorba içildiği takdirde yemeğin sonunda %20 daha az kalori alınmış oluyor. Beslenme ve diyetetik uzmanı Beth Saltz “çorba, düşük kalorili olmasına rağmen midenizde çok yer kapladığı için iştahınızı azaltıyor” diyor.



5. Turşu

‘Annals of the New York Academy of Sciences’ tarafından yapılan araştırmaya göre turşu, SCFA olarak adlandırılan kısa zincirli yağ asitleri içerdiği için, mideden beyne yeterli kaloriyi aldığı sinyalinin gönderilmesini yani beyinde tokluk hissi veren hormonların üretimini sağlıyor.



6. Pul Biber

Pul biberin acı olmasını sağlayan kapsaisin maddesi, aynı zamanda metabolizmanızı hızlandırmakta en büyük destekçi. Hollanda’daki Maastricht Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar göre acı tatlar beyinde tokluk hissi uyandırıyor.



7. Siyah Çikolata

Eğer canınız tatlı çekiyorsa siyah çikolata yiyin! Araştırmalara göre siyah çikolata tansiyonu dengeliyor. Kalp ve beyin sağlığınıza yardımcı olan siyah çikolata sütlü çikolatadan daha tok tutuyor.’Nutrition and Diabetes’ adlı gazetede yayınlanan araştırmaya göre siyah çikolata hem tatlı, hem tuzlu ihtiyacınızı karşıladığı için ara öğünde yenildiği takdirde %17 oranında daha az yemek yeniliyor.



8. Yumurta

Kahvaltıda yumurta yemek uzun süre tok tutuyor. Missouri Üniversitesi’nde yapılan araştırmalara göre, protein yönünden çok zengin yumurta diğer öğünlerde daza az yemenizi sağlıyor.



9. Fındık

‘British Journal of Nutrition’ın tarafından yapılan araştırmaya göre fındık, yoğun lif kaynağı ve protein açısından zengin yapısıyla uzun süre tok tutuyor. Aynı zamanda meyve ile birlikte yendiği takdirde kan şekerini dengeliyor.



10. Yulaf Ezmesi

‘American College of Nutrition’da yapılan araştırmalara göre yulaf ezmesi uzun süre tok tutuyor. Süt ile birlikte yendiğinde, yüksek oranda lif, protein ve beta-glukan içerdiğinden dolayı çok sağlıklı ve lezzetli bir diyet yemeği seçeneği oluyor.



11. Su

Ne kadar az su içerseniz o kadar aç hissedersiniz; çünkü açlıkla susuzluğun vücudumuzdaki yan etkileri çok benzer. Her ikisinin de eksikliği; düşük enerji, halsizlik ve mutsuzluğa neden oluyor. Bu yüzden de açlık ve susuzluk hissi birbiri ile karıştırılabiliyor. Aç olduğunuzu düşündüğünüzde bir bardak su içerek, gereksiz kalori alımından kurtulabilirsiniz.



12. Peynir altı suyu proteini

Süt ve süt ürünlerinin çoğunda bulunan bu protein, en doyurucu proteinlerden biri. ‘Journal Appetite’ adlı gazetede yayınlanan araştırmaya göre, peynir altı proteini içenler, karbonhidratlı içecek içenlere göre %18 oranında daha çok tokluk hissediyorlar.