En yeni fitness trendleri

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Teknolojik gelişmeler ve değişen hayat, fitness’ta da trendleri değiştirmeye devam ediyor. İşte en yeni fitness trendleri

Yazı: Aytaç Özkardaş Gozzi/Formsante



TREND 1: H.I.I.T

High-Intensity Interval Training (HIIT), yani “Yüksek yoğunluklu aralıklı yüklenme antrenmanları” bu yılki trend listelerinin en üst sırasına oturdu ve Amerikan fitness profesyonelleri tarafından bir numaralı trend olarak kabul edildi. Çok kısa sürede saatlerce sürecek bir egzersizin sağlayacağı faydaları elde etmenize yarayan HIIT’te kısa ancak yoğun çalışmayla kısa dinlenmeler harmanlanıyor ve antrenman toplam 30 dakikayı geçmiyor. Örneğin 3-4 dakika normal bir hızda pedal çevirerek ısının; 60 saniye boyunca çevirebileceğiniz en hızlı şekilde pedal çevirip sonra 75 saniye dinlenin ve bu şekilde 8 kez tekrarlayın. Kalan zamanda da düşük hızda pedal çevirip soğuyun. Bunu koşu ya da dayanıklılık egzersizlerine de uyarlayabilirsiniz. Önemli olan kısa ancak bezdirici bir rutin olması. HITT için sağlam bir kalbe ve biraz kondisyona ihtiyacınız var. Ancak sağladığı fayda ve harcanan zaman göz önüne alındığında denemeye değer gibi görünüyor. Tabii doktorunuzdan da onay aldıktan sonra. Kısa ve şiddetli egzersiz, aerobik ve anaerobik gücü belirgin bir şekilde artırırken, insülin direncini engelliyor. Bu da kalp ve damar hastalıklarının yanı sıra diyabetten de korunmanızı sağlıyor. Kısa sürede yaktığı kalorilerle fit bir görünüm elde etmeniz, egzersiz sonrasında da kalori yakmaya devam etmeniz de cabası…



TREND 2: KAFES EGZERSİZ İSTASYONLARI

360 derece dönerek egzersiz yapabileceğiniz ve fonksiyonel egzersizleriniz için elinizin altında her türlü aleti bulabileceğiniz bu sistemler 2014’ün en popüler salon ekipmanları arasında. Technogym’in Omnia’sı, Life Fitness’ın Synrgy 360’ı bazı farklılıkları olmasına rağmen aynı prensiple tasarlandı. Halattan, TRX’e, kablodan tırmanma barlarına kadar hemen her şeyi bir adım ötenizde bulabileceğiniz sistem sonsuz bir egzersiz kapasitesinin yanında zamandan tasarruf da sağlıyor.

