Türkiye’ye fitness dünyasının en yeni trendlerini ve “Boutique Gym” konseptini getiren NuYu Gym ile form tutmak çok keyifli...





Spor antrenmanlarını, benzersiz yöntemlerle, daha keyifli ve ayrıcalıklı yaşatmak için kapılarını açan NuYu Gym, İstanbul’un en güzel manzaralarından Boğaz’a karşı misafirlerini ağırlıyor. Şehrin trafiğinden, kargaşasından ve gürültüsünden uzak, alışıla gelmiş kalabalık fitness salonlarından farklı, kişiye özel algısı ile her gelen ziyaretçiyi aynı özenle karşılayan NuYu Gym, Türkiye’ye getirdiği “Boutique Gym” konsepti ve spor dünyasının en yeni sistemleri ile fark yaratıyor.Fizik kurallarına meydan okuyarak adeta uçmanın keyfini yaşatan, Madonna, Rihanna, Pink gibi dünyaca ünlü isimlerin de düzenli olarak uyguladığı AntiGravity Fitness’dan, halatlara bağlı olarak, askılanma metoduyla, oldukça eğlenceli ve kısa zamanda kesin sonuç veren, dünyanın en önemli sistemlerinden Queenax’e, 50 dakikada 700 kalori yakmayı sağlayan, müziği dâhil, sörf konseptini birebir karada yaşatan ve fitness dünyasının gelecek vaat eden en yeni metotlarından Surf Set’e uzanan, Türkiye’de başka hiçbir yerde olmayan fitness metotları ile ilgi çeken NuYu Gym, geliştirdikleri sistemler ile spor dünyasının üstatları olarak tanınan, Hollywood yıldızlarının, Jet – Set isimlerin antrenörlerini özel workshoplarla Türkiye’de ağırlıyor.NuYu Gym’in spor salonlarındaki zorunlu üyelik sisteminden farklı olarak sunduğu paket programlar, grup dersleri ve “personal training” eğitimleri sayesinde, dilediğiniz zaman, dilediğiniz derse girerek, evinizde gibi hissettiren, özel ve konforlu bir ortamda, Boğaz manzarasına karşı sporunuzu keyifle yapacak, form tutmanın en ayrıcalıklı ve en etkili halini deneyimleyeceksiniz.