Ece Vahapoğlu, form sırlarını anlatıyor...



"Elbette düzenli spor yapıyorum, dengeli besleniyorum, vitamin takviyeleri alıyor, meditasyon yapıyorum. Ama tüm bunları içimden gelerek ve keyif alarak yapıyorum. Bu bazen çok basit bir şey yaptığımda bile oluyor. Örneğin bir bardak su içerken o suyun içim aktığını hissederek içimi temizlediğini ve bana sağlık verdiğini düşünüyorum.

Her diyeti uygulamaya çalışmıyorum. Ama kendimi de yemek konusunda kısıtlamıyorum. Hatta spor yaptığım için açılan iştahımı sağlıklı beslenerek doyurabiliyorum.

Sosyal bir yaşamım olmasına rağmen alkol almıyorum. Alkolün tadını sevmiyorum o ayrı ama sosyal içici bile değilim. ‘Ne içersiniz?’ diye sorduklarında kendimden emin bir şekilde sadece su istiyorum. Nadir zamanlarda bir kadeh kırmızı şarap tercih ediyorum.

Haftanın altı günü spor yapıyorum. Bir gün koşu, bir gün yoga, bir gün fitness... Sabah altıda açık havada koşan da, akşam şık bir davette topuklular üzerinde geceyi sunan da aynı kadın... Her ikisi olmaktan büyük keyif alıyorum.

Sağlıklı beslenip düzenli spor yapmanın yanı sıra zihnimi de beslemek için dua ve meditasyonlarımı aksatmıyorum. Bedenimle de sürekli ilgilenip emanete iyi bakıyorum.

Siz de iyi hissetmek istiyorsanız kendinize sevebileceğiniz bir spor dalı seçin ve yapmaya başlayın. Dengeli beslenin, yemek yerken yediklerinizin farkına vararak ve gördüklerinizden keyif alarak yaşayın."

