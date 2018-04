Pozitif Enerji, otizmli, down sendromlu ve lösemili çocuklara pilatesle destek olacak.





Engeller ve sıkıntılar karşısında spor, yaşamı zenginleştiriyor ve toplumla bütünleşmeyi, daha mutlu bireyler yetiştirmeyi sağlıyor. Otizmli çocukların günlük yaşam ve toplumsal becerilerini geliştirmek ve davranış sorunlarını azaltmak amacıyla çeşitli terapiler yürütülüyor. Bu bağlamda Pozitif Enerji Spor Merkezi de otistik, down sendromlu veya lösemili çocuklara Pilates eğitimi vererek, onları hayata tutundurmaya çalışıyor.Pozitif Enerji Spor Merkezi kurucuları “Engelleri sporla aşıyoruz; sporda engel tanımıyoruz” ilkesiyle otizmli çocuklara Pilates eğitimi vermeye başladı. “Çocuklar sosyal yaşama ne kadar yakın olursa o kadar sağlıklı olur.” diyen Pozitif Enerji Spor Merkezi Kurucularından Buse Levent; “Yeni arkadaşlıklar kurarak ve gurup içinde yer edinerek, otizmli çocuklarımızın toplumsal hayata adapte olma konusunda daha kolay yol alacağına inanıyoruz. Bunu sağlamanın en ideal yollarından biri de spor yapmak. Pozitif Enerji Merkezi olarak Yeşilköy ve Yeniköy’deki her iki şubemizde de bize ihtiyacı oyan çocuklarımızı ağırlayarak onlara elimizden gelen tüm desteği veriyoruz.” açıklamalarında bulundu.Pozitif Enerji Spor Merkezi’nde verilen eğitim hafta içi her gün, saat 13:00 ile 16:00 arasında gerçekleşiyor. Lösemili, otistik ve down sendromlu çocuklara verilen ücretsiz pilates eğitimi ile çocuklar artık engelli tanımından uzaklaşıp, sporcu kimliği ile ön plana çıkacak.Bilgi için 0212 574 0455 ve 0212 223 2894 numaralı telefonlardan ya da info@pozitifenerjispor.com mail adresinden destek alabilirsiniz.