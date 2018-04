Fazla kilolar psikolojimizi nasıl etkiliyor?

Uzman Psikolog Şirin Hacıömeroğlu Atçeken, fazla kiloların psikolojimizi nasıl etkilediğini anlatıyor.

Yaz ayları geldi çattı. Ağır, kalın, kat kat kışlık kıyafetlerimizi kaldırıp ince, tiril tiril, kısacık kıyafetlerimize merhaba diyoruz. Yaz tatili planlarını çoktan yapmaya başladık, mayoları, bikinileri, şortları giyeceğimiz günler kapıda... Medyada en çok yazılıp çizilen konu yeniden sahnede yerini aldı bile; fazla kilolarımız. Kadınerkek-genç-yaşlı herkesin derdi 3-5 (veya daha çok) kilo fazlası... Gerçekten de günümüzde 3-5 kilo fazlaya bile tahammülümüz yok sanki, beden algımız bir türlü beğenmiyor olduğu halini...



Bize dayatılanlar…

Her ne kadar son yıllarda herkesin olduğu gibi güzel olduğunu bize yeniden hatırlatmaya çalışan, daha dolgun mankenleri kullanan moda akımları olsa da görsel, yazılı ve sosyal medyada hep incecik mankenler bize sunuluyor; en güzel kıyafetleri onlar taşıyor, kıyafetler en çok onlara yakışıyor, en sağlıklı onlar, kilolu olmak iyi karşılanmıyor ve birçok olumsuz etiketlenmeye yol açıyor. Yıllardır bunları görüyoruz, beynimiz buna şartlandı. Kız çocuklarının oynadığı birçok oyuncak bebek bile incecik, küçücük çocuklar da bu beden imajını beynine kazıyarak büyüyor. Büyükannelerimizin söylediği: ‘Bir dirhem et bin ayıp örter’ atasözü çok gerilerde kaldı.



Bakış açısı nasıl değişti?

Maalesef fazla kilolar artık birçok kişi için büyük ayıp, tam tersi... Birçok kadın (ve erkek- eskiden erkekler kadınlara kıyasla kendilerini dış görünüşleri üzerinden daha az tanımlıyordu fakat artık bunun da değiştiğini görüyoruz) kendini dış görünüş ve güzellik üzerinden tanımlamakta ve kendisini özgün, güzel, yetenekli, başarılı kılan başka birçok özelliği olsa da eğer özellikle kiloları sebebiyle kendini güzel bulmuyorsa bunların çoğu çok arka planda kalıyor. Fazla kiloları ve yıllardır kilo alıp-verme ve kilosunu istediği seviyede tutamama kısır döngüsü yüzünden birçok kadın kendini çok değersiz, başarısız, iradesiz, yetersiz ve çaresiz görüyor. Hele de artık diyet yapmaktan yılmış ve ümitsizliğe kapılmışsa... Birçok kişi kilolu olmak üzerinden tanımladığı olumsuz benliği sebebiyle özgüven sorunları, yetersizlik hissi, cinsel hayatlarında ketlenmişlik, sosyal, romantik ve iş yaşamlarında ilişkisel problemler yaşayabiliyorlar.



Ergenlik döneminde kilo algısı

Bu konuda özellikle ergenler tehlike altında; ergenlik yılları kişinin büyük bir değişim yaşadığı ve sosyal beğenilirliğin çok önemli olduğu bir dönem. Ergen için aynada nasıl göründüğü, arkadaş çevresine ne kadar uyum sağladığı ve ne kadar popüler olduğu çok önemli. Bu süreçte ergenlerin ebeveynleri tarafından bilinçli yönlendirilmesi, dış görünüşleri üzerinden değerlendirilmemesi ve eleştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ergenlikte oluşan olumsuz inançlar ve çarpıtılmış beden algısı (kişinin kendisini ve bedenini olduğundan daha farklı değerlendirmesi ve buna inanması; mesela çok sağlıklı bir kiloda olmasına rağmen kendisini şişman olarak değerlendirmesi) onun sosyal hayatını, karşı cinsle ilişkilerini, özgüvenini etkiliyor, yetişkinlikte de devam eden problemlere ve hatta ciddi yeme bozukluklarına dahi yol açabiliyor. Yaz geliyor ve birçok kişi için kabus yeniden başlıyor; yemek yemekle kavga, kendiyle savaş, beden algısının dev aynasında gelip giden imgesi... Oysa sağlıksız kiloda olmayı, devamlı stres yaşayıp yemek yemenin olağan kendimizi doyurma davranışından çıkmasının ve bu kısır döngünün asıl sebebi de bu problemi çözme çabaları.



Zayıflama psikolojisine nasıl hazırlanmalıyız?

Yemek yemek, kilo vermek, almak, açlık-tokluk hissi hem fizyolojik, hem de oldukça psikolojik bir süreçtir. Her ne kadar kilomuzu belirleyen genetik, kimyasal ve biyolojik faktörler olsa da işin psikolojik ve çevresel etkenleri en az fizyolojik kısmı kadar hatta bazen fizyolojiden daha da önemli. Yemek yemek aynı zamanda yemekle ve bedenimizle kurulan bir ilişki. Yemek yerken çoğu zaman işin içinde açlık-tokluk hissinin haricinde arka planda yeme davranışını etkileyen fakat farkında olmadığımız duygular ve düşünceler de var. Özellikle de yukarıda bahsettiğimiz kısır döngüyü yaşayan biriysek... Örneğin; diyette olduğu için kendini birçok yiyecekten mahrum bırakan, bir süre gayet iyi giderken kendini tutamayıp bir dilim pasta yiyen kişinin zihninin arka planında çoğunlukla şu duygu ve düşünceler geçer: Duygu: Suçluluk, başarısızlık, kendine kızma, hayal kırıklığı, kontrolü kaybetme hissi, bazen ümitsizlik... Düşünce: ‘Yine kendimi tutamadım; çok iradesizim’, ‘Hep bunu yapıyorum, kesin yine kilo vermeyeceğim’, ‘Ben başarısızın tekiyim’, ‘Ya hep, ya hiç’ düşünce tarzı; ‘Pasta yedim diyetim mahvoldu’ gibi... Sonuç: Motivasyon kaybı ve kişi kendini yeniden toplayana kadar mutsuzluk, stres ve bu sebeple daha çok yeme.