Bir yoga pozundan diğerine akarken tüm bedeninizin çalıştığını, her nefeste daha güçlü, daha sağlıklı bir vücuda kavuştuğunuzu hissedin…

Prodüksiyon: Aytaş Özkardaş Gozzi

* Pozitif dergisinden alınmıştır.



Nefesle birlikte bir pozdan diğerine akılarak uygulanan fit flow yoga tüm bedenin forma girmesine, esneklik kazanmasına yardımcı oluyor, solunum ve kan dolaşımı sistemlerini destekliyor. Stresten arınmanızı sağlayacak asanalar ayrıca denge ve koordinasyonu geliştiriyor. Sporcuların ve fitness düzeylerini geliştirmek isteyen bireylerin sağlık, performans ve zihinsel keskinliğini artırmak için tasarlanan bu yoga akımı Hatha yoganın antik birikimini fitness formatında, dengekuvvet-esneklik ve gücü nefesle birlikte bir akışın içinde harmanlıyor.

PROGRAM

• Yorulduğunuzda “Çocuk” ya da “Aşağı bakan köpek” pozuna geçerek dinlenebilirsiniz.

• Duruşları yapmak için kendinizi zorlamayın. Tüm duruşları kapasitenize göre yumuşakça ve zorlamadan yapın. Unutmayın ki herkesin vücut yapısı, esnekliği farklı olabilir. Vücut zamanla yavaş yavaş esneyecek ve kaslar güçlenecektir. Bu çalışmada herhangi bir acı hissetmemelisiniz, acı duyarsanız hemen ilgili hareketten çıkın; acı hissetmek pozu yanlış yaptığınızı veya hareketin size uygun olmadığını gösterir.

• Çalışmaya başlarken, birkaç dakika da olsa sessizce oturup dikkatinizi dağıtan öğelerden uzaklaşın ve derin nefeslerle sakinliği davet edin.

• Çalışma boyunca nefeslere özen gösterin; nefesi tutmayın ve hareketlere nefes eşliğinde girip çıkmaya çalışın.

• Yoga eğitmeni Dilek Adaş tarafından orta ve ileri seviyedeki kişiler için hazırlanan bu programı baştan sona bir akış içinde nefeslerle birlikte uygulayın. Buradaki sekans vücudun bir tarafı için verilmiştir. En son pozu yaptıktan sonra başa dönerek diğer yöne de uygulamayı unutmayın. Akışı vücudun sağ ve sol tarafı için uyguladıktan sonra Savasana (ceset) pozunda dinlenin.