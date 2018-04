Nike, #geçtimkendimi (#betterforit) adını verdiği, kadınlara yönelik en büyük girişimini başlatıyor.





İlk yarı maratonunu koşmak. Spor salonunda nihayet kendi kilondaki ağırlığı kaldırmak. Yoga yaparken amuda kalkmaya karar vermek...Bu başarıların ortak noktası hepsinin çok çalışmayı, odaklanmayı ve motivasyonu gerektirmesi. En önemlisi de, bunları yapmayı deneyen her insan geçtim kendimi diyor. Nike, kadınları aktif olmaları, yeni zorlukların üstesinden gelmeleri ve kişisel hedeflerine ulaşmaları için motive etme konusunda, #geçtimkendimi (#betterforit) adını verdiği, kadınlara yönelik en büyük girişimini başlatıyor.#geçtimkendimi (#betterforit) sadece sosyal medyada var olan bir etiket değil. Aynı zamanda kadınların fitness ve spor aktivitelerini paylaşma, tanıtma ve kucaklama çağrısı. Nike kampanyayla, dünyanın dört bir yanındaki sporcu topluluğunu, son maratonda kendi rekorunu kırmak veya sadece hafta sonu koşmak için kendilerini zorlamaya davet ediyor. #geçtimkendimi sporculara, yeni zirvelere ve deneyimlerini paylaşabilecekleri yerlere ulaşmak için kolektif ilham sunuyor.NikeWomen Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Amy Montagne, “Her sporcunun hedefleri vardır. Nike ise sizinle ulaşmak istedikleriniz arasındaki bağdır. İnsanları yalnızca teşvik etmenin ötesine geçiyoruz. Nike, #geçtimkendimi gibi girişimlerle kadınların kişisel sportif potansiyelini geliştirmesi için gereken araçları sunuyor.” diyor.Kampanya kapsamındaki kısa filmler, kadınların günümüzdeki güçlü sesinden yararlanırken, dinamik spor ve fitness dünyasını neşeli ve esprili bir yaklaşımla ele alıyor. . #geçtimkendimi kampanyasını desteklemek için başlatılan geniş kapsamlı sosyal medya girişimiyle, dünya çapında kadın sporcular kişisel #geçtimkendimi mesajlarını paylaşmaya davet ediliyor.#geçtimkendimi hareketi, aralarında dünya şampiyonu ve olimpiyatlarda 4 altın madalya sahibi atlet Allyson Felix gibi isimlerin de yer aldığı ünlü sporculardan aldığı ilhamı da içeriyor. Felix gibi sporcular, başarıları kadar antrenmanları ve kariyerleri boyunca kaçınılmaz olarak karşılaştıkları engelleri aracılığıyla da, #geçtimkendimi kampanyasına kucak açıyor. Geçtim kendimi diyebilmek sadece başarı ve ödüllerden ibaret değil; aynı zamanda çok çalışmakla ve her öykünün ardındaki yolculukla ilgili…“Sporcular olarak her zaman, her şeyin hemen olmasını isteriz.” diyor Felix. “Çalışmak ve sonra da derhal sonuçlarını görmek isteriz. Ama önemli olan yolculuğa bir bütün, bir süreç olarak bakabilmek ve bunlardan, inişlerden ve çıkışlardan keyif almak. Ancak bu şekilde her şeye değer diyebiliriz.”Felix’in açıkladığı gibi, kendini geçmek saniyeler süren bir yarış veya zafer anı değil, bir süreç. Gerek yarış gerekse zafer, yüzlerce #geçtimkendimi anı sayesinde gerçekleşebilir.“Bir yarış için start çizgisine gelmeden önce, elimden geleni yapmam için bir fırsat olduğunu düşünürüm.” diye devam ediyor Felix. “O ana odaklanır ve düşüncelerimi, neyin önemli olduğuna, yani elimden gelenin en iyisini yapmaya yoğunlaştırırım. Sürecin kıymetini bilmek için alırım o nefesi. Sonuç ne olursa olsun, #geçtimkendimi diyebilmek için.”Nike uzun yıllardır kadın sporcuları öne çıkarıyor ve destekliyor. Adını Yunan Zafer Tanrıçası’ndan alan Nike’ın 40 yılı aşkın geçmişi, kadın sporculara hizmet etme, onlar için yenilikler sunma, kadınların istek ve ihtiyaçlarına uyan hizmetler, ürünler geliştirme öyküleriyle dolu.Bugün #geçtimkendimi (#betterforit) kampanyası, Nike’ın en büyük girişimi olarak öne çıkıyor. Kadınların atletik yaşamını desteklemeyi ve güçlendirmeyi hedefleyen girişim, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki kadın sporcular topluluğuyla bağlantı kurmalarını sağlamayı ve bir sonraki deneyimleri için onları motive etmeyi amaçlıyor ve kadınlara sesleniyor: “Deneyecek kadar cesursan, bitirecek kadar güçlüsün.”