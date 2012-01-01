Haziran ayının ikinci Cumartesi günü kutlanan Global Wellness Day, tüm dünyada wellness konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

2012 yılından bu yana dünyanın en doğusundan en batısına kadar çok geniş bir coğrafyada, çeşitli etkinliklerle kutlanan Global Wellness Day, insanların 365 gün iyi olmalarını etkileyecek değişiklikler yapmaları için farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Global Wellness Day, bu yıl 11 Haziran’da tüm dünyada kutlanacak. Türkiye’de ise sahibinden.com, NG Hotels Sapanca, Unico Sigorta ve Richmond Nua Wellness-Spa’nın desteğiyle, KüçükÇiftlik Park’ta tüm gün sürecek çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ücretsiz olarak herkesin katılımına açık etkinlikler kapsamında uzmanlar katılımıyla sağlıklı yaşam sohbetleri yapılacak, beslenme, kahkaha ve nefes terapileri, yoga, pilates, zumba gibi spor aktiviteleri de gerçekleştirilecek.



GLOBAL WELLNESS DAY’DE KİMLER VAR?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Koçak & Genel Cerrahi Uzmanı Prof.Dr.Murat Aksoy / İyi Yaşam İçin Değişim Zamanı

Oyuncu, Mentor Kaan Sekban / Mutluluğa Terfi Et

Yazar Aret Vartanyan / Gerçekten Yaşıyor Musun?

Yazar Şah Yaycı/İyi Yaş Almanın Sırları

Nefes Terapisti Nevşah Fidan Karamehmet/ Nefesini ve Düşünce Sistemini Değiştir, Yaşamın Değişsin

Kahkaha Terapisti Eser Mutlu

Yoga Eğitmeni Gem Akcan

Zumba Eğitmeni Ayşegül Demirsoy

Pilates Eğitmeni Murat Berkin

Yaşam Koçu Yeliz Rüzgar/İlham, Enerji, Dönüşüm

Kişisel Dönüşüm Danışmanı Sırma Belin /Tibet Çanları ile Ruh, Zihin ve Beden Akordu

