Grup terapisi ile kilo verebilirsiniz

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Uzman Psikolog Uğurkan Ulutürk'ten zayıflama önerileri...

Günümüzde aşırı kilolu olma bir sağlık sorunu olarak görülüyor, ince olmak ise bir prestij-güç kaynağı olarak nitelendiriliyor. Siz de zayıflamak için abur cubur tüketimini bıraktınız hatta daha fazla spor yapıyorsunuz ama bir türlü kilo veremiyorsunuz. Bu durumda kilo vermek için asıl engeliniz metabolik değil psikolojik olabilir. Bunun için bireysel ya da grup terapi destekleri ile sorunlarınızı paylaşabilir ve çözmek için uzman desteği alabilirsiniz.



Terapi yanlış düşünce ve inançlarınızı değiştirir

Kilo verme sorunu olan kişiler, grup terapilerine katıldıktan sonra ortak söylemleri genellikle şu şekilde oluyor:

• “Kilolu olmak sadece benim yaşadığım bir şey değilmiş.”

• “Diyet yaparken herkes zorlanıyor; ama bu zorlukla mücadele etmeyi gruptan öğrendim.”

• “Her hafta gruba geldiğimde, kilo verdiğimi söylemek için diyet yapma isteğim artıyor.”

• “Diyetimi bozduğum için kendimi kötü hissettiğimde grubun desteğini aklıma getirmek, diyete devam etmemi sağlıyor.”

• “Düşünce yapımı değiştirmek yeme davranışımı değiştirdi.”

• “Kilo verirken ailemden ve arkadaşlarımdan görmediğim desteği gruptaki üyelerden görüyorum.”

• “Hayatım boyunca hep kilo sorunum oldu; ama grup terapi sadece kilolarımı değil hayatımı değiştirdi.”



Grup terapisi ile kişiler sağlıklı yeme davranışları kazanarak, stresle başa çıkmayı öğreniyor. Kendilerini kötü hissettiklerinde yemekten uzak durmayı hedefliyorlar. Grup terapisi, kişinin kendisini bir gruba ait hissetmesini ve yalnız olmadığı duygusunu yaşamasını sağlıyor. Böylece kişi şikayeti ile mücadele ederken kendisini daha güçlü hissediyor. Grup terapisinde üyelerin ilişki kurmaları, paylaştıkça sorunlarını azaltmaları ve birbirlerini desteklemeleri kilo verme sorununu daha hızlı ve kalıcı şekilde çözüyor.