Günde 6 bin adım

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Kireçlenmeye karşı her gün 6 bin adım atın.

Günde 6 bin adım atanlarda diz kireçlenmesi (artroz) riskinin azaldığı belirlendi.



ABD'deki Boston Üniversitesi'nden bilim adamları, diz kireçlenmesine eğilimli 1788 kişinin yürüyüş alışkanlıklarını 2 sene boyunca değerlendirdi.



Bilim adamları günde 6 bin adım atanlarda kireçlenme riskinin azaldığını, 7 bin adım atanların ise bu eklem hastalığından korunma şansının daha da arttığını gördü.



Araştırmaya imza atanlardan Dr. Daniel White, Dünya Sağlık Örgütü her gün 10 bin adım atılması önerisinde bulunsa da sonuçların 6 bin adımın da sağlık için yeterli olabileceğini gösterdiğini vurguladı.



Araştırmanın sonuçları "Arthritis Care & Research" dergisinde yayımlandı.



