Günlük posa miktarınızı artırın

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Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dr. Yonca Sevim'den diyet önerisi!

Eğer sağlıklı olmak için ‘diyet’ yapmamız gerekiyorsa, o zaman hayatımız boyunca diyet yapmalıyız! Sağlıklı olabilmek için ihtiyacımız olan asıl şey, beslenmemizi doğru planlamak. Aç kalarak, sevdiğimiz şeyleri özleyerek daha da mutsuz olup bu yola nasıl devam edebiliriz! Zayıflamanızı gerektiren sebeplere yol açan tüm kötü alışkanlıklarınızı bir seferde değiştirmeye çalışmanız sizi uzun vadede başarısız ve mutsuz yapabilir. Güncel olarak açıklanan bir çalışmada, beslenmelerinde posayı artırmayı hedefleyen kişilerin, Amerikan Kalp Derneği tarafından belirlenen 13 diyet önerisine aynı anda uymaya çalışan kişilerden daha başarılı olduğu ve kilo verdikleri görülmüş. Tam taneli tahıllar, sebzeler, meyveler ve fasulye, bakla grubu posayı yüksek içeren besinler. Aynı zamanda su, vitamin ve mineralleri de içerirler. Öğünlerinde posaya önem veren katılımcıların daha tok hissettiği, böylece de tatlı isteklerinin azaldığı, yüksek kan şekeri ve tansiyonda düşme olduğu gözlenmiş. Yüksek yağlı ve şekerli gıdalar yerine yüksek posalı gıdaların seçimi, daha düşük kaloride beslenmenize yardımcı olacak.



