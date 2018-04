Hamilelik ve diyet

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Uzman Diyetisyen Dilara Koçak'tan hamileler için beslenme ve diyet önerileri...

Hamile kalmayı planlıyorsanız ve fazla kilonuz varsa, kendiniz ve bebeğinizin sağlığı için dengeli beslenerek, yavaş kilo vermelisiniz. Çünkü hamilelik öncesi hızlı kilo kaybı kesinlikle önerilmiyor. Eğer planlı bir gebelikse ve fazla kilonuz varsa kendiniz ve bebeğiniz için depolarınızı dolu tutacak şekilde yavaş kilo verip dengeli beslenme prensipleri çerçevesinde kendinizi daha uygun ağırlıkla hamileliğe hazırlayabilirsiniz. Hamilelik öncesi hızlı kilo kaybı ve besin öğeleri açısından yetersiz diyet kesinlikle önerilmez. Et, süt, meyve, sebze, tahıl ve ekmek besin gruplarından yeterli ve dengeli tüketmeniz, hamilelik döneminde artan besin öğesi gereksiniminizi karşılamanın en kolay ve zahmetsiz yolu.



Hamilelikte fazla ve hızlı kilo almamak için…

Gebelikte 9-12 kilogram ağırlık kazanımı normal ancak gebeliğe fazla kilo ile başladıysanız 7-8 kilogram ile gebeliği tamamlamak da mümkün olabilir. Eğer ikiz bebek bekliyorsanız, ortalama 17-22 kilogram ağırlık kazanımı normal kabul edilir. Bebeğin gelişimi için günlük 300 kalorilik bir enerji ilavesi tüm gereksinimleri karşılar ve sağlıklı düzeyde, vücut ağırlığında artış sağlanır. Gebelik kadınların kendilerini şımartma dönemi olarak gördükleri bir süreç haline gelebiliyor. Tam tersi gebeliğini en düşük kilo ile tamamlamak isteyen anneler de oluyor. Her iki durum da tercih edilmeyen bir düşünce biçimi.



Hangi gıdaları tercih etmeli, hangi gıdalardan kaçınmalıyız?

Gebelikte karşılaşabileceğiniz rahatsızlıklardan birkaçı da sabah bulantıları, kabızlık, mide ekşimeleri... Annelerin yüzde 50-90’ı sabah bulantısı çeker. Bu, genellikle ilk üç ayda geçen bir durum. Ancak seyrek olarak devam edebilir. Mide bulantısından kurtulmanın birkaç yolu var:

• Fazla baharatlı besinlerden, yemek kokularından veya mide bulantısına neden olan kokulardan kaçınılmalı.

• Sabah yataktan kalkmadan önce; kraker, sade kızarmış ekmek veya tahıldan yapılan kuru besinler (örneğin mısır gevreği) gibi nişastalı besinler tüketilmeli.

• Sabahları yataktan yavaşça kalkılmalı.

• Midenin boş kalmasını engellemek için; gün boyunca azar azar ve sık aralıklarla beslenmeli.

• Sade makarna, kraker, patates, pirinç, meyve ve sebze gibi kolay sindirilebilir karbonhidratlar tercih edilmeli.

• Yemekler her lokmanın tadı çıkarılarak ve yavaş tüketilmeli.

• Yatağa girmeden kraker, kuru yiyecekler veya meyveler ile bir gece ara öğünü tüketilmeli.

• Günde iki kereden fazla kusuyorsanız, hekiminize danışın.



Kabızlık sorunundan kurtulmak için...

• Posa içeriği yüksek besinler tüketin. Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve yiyin.

• En az 10- 12 su bardağı su için.

• Kuru erik, kuru kayısı ve incir, doğal laksatif etkileri nedeniyle kabızlığın önlenmesine yardımcı olur.

• Fiziksel aktivite yapın.



Mide ekşimesine karşı;

• Yemeklerinizi azar azar ve sık yiyin, 5-6 öğüne dağıtın.

• Kafeinli içecekleri kesin.

• Mide öz suyunu bastırmak için yemek sonrası yürüyüş yapın.

• Uyurken başınızı yüksekte tutun.

• Rahat elbiseler giyin.



Nasıl beslenmelisiniz?

Hamilelikte beslenme önemli. Siz acıkmasanız da bebeğiniz acıkabiliyor. Bu yüzden öğün atlamamaya, özellikle diyabet gibi bir risk taşıyorsanız özen göstermelisiniz. Aşırı karbonhidrat ve basit şeker içeren yiyeceklerden uzak durmalısınız. Her öğünde lifli gıda tüketmelisiniz. Tam tahıllı buğday ekmeği, yulaf, baklagiller, yeşil sebzeler posa açısından zengin.

Meyveleri çok iyi yıkadıktan sonra kabuklarıyla tüketebilirsiniz. Beslenmenizi 2.5-3 saat aralıklarla yapmanız, yağlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durmanız sindirime yardımcı oluyor. Doktorunuzun izniyle yürüyüş yapabilirsiniz. Ancak yürüyüşü aç karnına yapmayın. Egzersizleri, yemekten bir saat sonra yapmaya dikkat edin.



Gözünüzün de doymasını istiyorsanız...

Gözlerimiz karnımızdan daha aç olabilir. Su dolu bir sürahi ve iki tane bardak alın, biri kısa-geniş diğeri uzun-dar olsun. Bardaklara 250 ml su doldurun ve ölçü kabıyla sıvıları ölçün. Yüksek olasılıkla kısa ama geniş bardağa daha çok su koymuşsunuzdur. Gözlerimizin bize oynadığı oyunlarla savaşmak için küçük boyutlu tabaklar, kısa ve uzun bardaklar, kaseler kullanın. Büyük çorba kaselerinizi salatalar ve meyveler için saklayın. Dondurma, fındık ve kremalı çorbalar için daha küçük kaseler kullanın. Geniş yemek tabaklarını sadece özel yemekler için saklayın.