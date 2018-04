İster spor yaparken, ister davette hareketleriniz dakika dakika kayıt altında Red Dot tasarım ödüllü, dünyanın en zarif aktivite ve uyku monitörü: Misfit Shine





Dünyada giyilebilir teknoloji denince akla gelen ilk markalardan biri olan Misfit’in geliştirdiği, fitness alanında devrim yaratan ve şık tasarımıyla benzersiz olan aktivite ve uyku monitörü Misfit Shine Türkiye’de satışa sunuluyor. Hareket etme isteğini artıran ve Red Dot ödüllü tasarımıyla ister havuzda ister toplantıda aktivite seviyenizi her an izleyen Misfit Shine’ı, Haziran ayı itibariyle D&R’larda bulabilirsiniz.Giyilebilir teknoloji alanında Red Dot ödüllü çarpıcı tasarımıyla fark yaratan, siyah, gri, şampanya sarısı ve mavi renk seçeneklerine sahip Misfit Shine, boynunuza astığınızda zarif bir kolyeye, özel deri bilekliği ile kullandığınızda ise sportmen kişiliğinizi ortaya koyacağınız şık bir aksesuara dönüşüyor. 10 gramdan hafif olan ve benzerleri gibi şarjla değil pille çalışan Misfit Shine’ın boyutu küçük, işlevi ise hayatınızı değiştirecek kadar büyük.Kıyafetinize ve ayakkabınıza iliştirebileceğiniz ya da farklı aksesuarlarla ister spor yaparken, ister bir davette kullanabileceğiniz Misfit Shine, havuzda yüzerken, bisiklete binerken ve hatta uyurken aktivite seviyenizi her an izliyor. Misfit Shine ile ne kadar yürüdüğünüzü ve kaç kalori verdiğinizi, iOS ya da Android cihazınıza yükleyebileceğiniz uygulama sayesinde anında öğrenebiliyorsunuz. Yanınızdan hiç ayrılmayan ‘size özel fitness koçunuz’ Misfit Shine sayesinde yediğiniz yemeklerin fotoğrafını çekebiliyor, spor yaparken arkadaşlarınızla yarışabiliyor ve hedefinize kolayca ulaşabiliyorsunuz. Hareketi eğlenceye dönüştüren ve spor yaparken motivasyonunuzu artıracak Misfit Shine, fitness’ı hayatınızda bir yaşam biçimi haline getirecek.