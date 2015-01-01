Üstün teknoloji ve inovasyonu kusursuzca harmanlayan Nike, 10 yıldır geliştirdiği Nike Air Zoom Vomero 10’u sporcuların beğenisine sundu.





Hızlı ayakkabılar ailesine yeni bir üye ekleyen Nike, Air Zoom Vomero’nun 10. yıl dönümünde ilk kez Zoom Air ve Lunarlon inovasyonlarını birlikte kullanarak, ortaya hem hızlı hem de yumuşak bir model çıkardı. Nike Air Zoom Vomero 10, uzun mesafe koşularında ayakların ihtiyaç duyduğu tarzda bir ayakkabı olarak öne çıkıyor. Süper uyumlu Zoom Air ile yumuşak Lunarlon köpüğü buluşturan ayakkabı, rahat ve yumuşak bir performans sunarak koşucuların rüyalarını süslemeye devam ediyor.Yeni Nike Air Zoom Vomero 10 ile ilgili bilgi veren Nike Ayakkabı Ürün Yöneticisi Brett Holts, “Bugüne kadar ilk defa en hızlı ve en yumuşak teknolojilerimizi bir ayakkabıda buluşturarak, hızlı ayakkabılar ailemizin en yumuşak performansını sunan Nike Air Zoom Vomero 10’u yarattık.” dedi.Ortaokuldan bu yana 10 yıldır sadık bir Vomero kullanıcısı olan ve iki kez NCAA Salon Şampiyonluğu yaşayan Amerikalı Orta Mesafe Koşucusu Jordan Hasay ise “Kalabalıktan sıyrılmak için çok çalışmanız ve doğru ekipmana sahip olmanız gerekiyor. Artık herkes yetenekli… Dolayısıyla sadece yetenekle aradan sıyrılmak zor… Benim için bunu sağlayan Vomero oldu. Kilometreler boyunca ihtiyacım olan desteği ve konforu sağladığı için, Vomero ile koşmayı gerçekten çok seviyorum. 32 kilometrelik antrenmanlardan sonra bile Vomero sayesinde ayaklarımı iyi hissediyorum. Öyle rahat ki, ilk defa ayağıma giydiğimde bile, sanki Nike onları benim için seçmiş gibiydi… California’da Arroyo Grande’de daha ortaokula giderken ilk Vomero ayakkabılarımı giydiğimde, Amerikan atletizm dünyasının başını döndürmeyi başarmıştım. Şimdi antrenmanlarda kullansam da, ilk zamanlarda renklerinden dolayı ve ‘harika göründükleri’ için orijinal Vomero ile koştuğumu itiraf etmeliyim. Nike Oregon Project ekibinin üyesi olarak Nike’ın Küresel Genel Merkezi’nde tam zamanlı antrenmanlarımı sürdürürken, bir yandan da zorlu çalışmaların keyfini çıkarmaya odaklanıyorum.” dedi.Modelde yer alan Nike Zoom Air ünitesi, kullanıcıların daha hızlı hareket edebilmesi için daha hızlı tepki veren yastıklama sağlıyor. Nike Air Zoom Vomero 10, tabanındaki hafif Lunarlon köpükle her adımı yumuşatıyor. Flymesh üst yüzeye sahip model; yumuşaklık, nefes alabilirlik ve rahatlık sunuyor. Flywire kordonlar, orta kısmını sararak ayağı destekliyor. Tabandaki kauçuk bant, darbenin etkisini yumuşatarak kesintisiz geçiş sağlıyor. Yumuşak iç astar daha fazla konfor sunarken, ön tabandaki çekiş kalıbı adımların verimli olmasını kolaylaştırıyor.