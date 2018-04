Hep fit ve sağlıklı olmak için öneriler

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Bahar, "Mottomuz 'Yaza fit giriyorum, kışı fit karşılıyorum, çünkü ben hep fit ve sağlıklıyım' olmalı" diyor.

Diyetlerdeki yemek kombinleri, yapılan programın başarılı olabilmesinin yanı sıra aynı zamanda kilo kontrolünün sürdürülebilir olması açısından büyük önem taşır. Tek gıdaya dayalı beslenme modelleri ile başarılı olunabilir ancak kiloyu koruma noktasında başarısızlıkla sonuçlanır. Mottomuz ‘Yaza fit giriyorum, kışı fit karşılıyorum, çünkü ben hep fit ve sağlıklıyım’ olmalı!



DİYETİN ANA TARİFLERİ

Spiral dilimlenmiş kabak salatası

1 pancarı hafif haşlayın. 1 çiğ kabağı ve pancarı spiral doğrayıcıdan geçirin, doğrayıcınız yoksa rendeleyebilirsiniz. 1/2 demet dereotunu doğrayın ve 1/2 avuç beyaz peyniri üzerine rendeleyin. Az zeytinyağı ve limon ile tatlandırın.



'İstediğin kadar iç' çorbası

250 gr ıspanak, 3 kabak, 2 pırasa, 4 kırmızıbiber, 2 yeşilbiber, 4-5 diş sarımsak, 1 demet dereotu, 1/2 çay bardağı kırmızı mercimek, tuz, karabiber, pul biber, 1 tatlı kaşığı yağ ve 1 limonu; 6-7 bardak su ile pişirin ve blender’dan geçirin. Sonra bol limon sıkıp içebilirsiniz.

NOT: Bu çorbayı her yemekten önce tüketebilirsiniz. Açlık hissettiğinizde; ısıtarak limon ve baharat veya sirke ekleyerek için.



Tatlı yulaf poğaçası

1/2 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı tam buğday unu, 2 yumurta ve 1 çay bardağı light yoğurdu karıştırın. Ardından 1.5 kase yulaf ezmesini, 1 kase kuru üzüm, kuru kayısı, kuru erik karışımını, 1 paket vanilyayı, 1 paket kabartma tozunu, 1 çay bardağı ceviz içini, 1 çay bardağı dövülmüş badem içini ekleyin. Kaşık yardımı ile 30 eşit parçaya bölün, 170 derece sıcaklıkta pişirin.



Tuzlu yulaf poğaçası

4.5 fincan yulaf ezmesi, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı süt, 3 çorba kaşığı yoğurt, 2 yumurta, 2 çorba kaşığı tam buğday unu, 1 çay bardağı doğranmış beyaz peynir, 1 çay bardağı doğranmış zeytin, arzuya göre dereotu ve maydanozu karıştırın. Bir kaşık yardımıyla yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye 30 eşit parçaya bölüp yerleştirin. 170 derece fırında pişirin.

Not: Ara öğün olarak üç adet yiyebilirsiniz.