Herkesin diyeti kendine özel

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Emel Unutmaz'dan öneriler ve 7 günlük diyet listesi...

Diyet yaparken unutulmaması gereken konu, herkesin diyeti kendine özel! Kişinin çok farklı çalışma saatleri olabilir, güne erken başlayamıyor olabilir, farklı nedenlerle yemek saatlerine uyum gösteremiyor olabilir... Burada yapılacak olan sosyal yaşantısına, kan değerlerine, beslenme alışkanlıklarına uygun mönüyü oluşturmak.



Sağlıklı beslenmek için öneriler

• Karar verin.

• Kısa vadeli ulaşılabilir hedefler belirleyin.

• Porsiyonlarınızı küçültün.

• Her fırsatta hareket edin. Asansör yerine merdiven kullanın.

• Evde abur cubur bulundurmayın.

• Bazı besinleri evde yapabilirsiniz. Örneğin kefir veya yoğurt.

• Sağlıklı pişirme teknikleri uygulayın.

• Gün içinde beslenme hataları olabilir, hemen bir sonraki mönüye konsantre olun.

• Aç karnına yiyecek alışverişine çıkmayın, mutlaka liste ile alışverişe çıkın.

• Yemeklerden önce mutlaka 1-2 bardak su için.

• Nefes egzersizleri yapın, doğru ve derin nefes alıp verme teknikleriyle kolay bir şekilde kilo verebilirsiniz.

• Asla öğün atlamayın.

• Yemeğinizi yavaş yavaş yiyin, bir lokmayı 15-20 kez çiğneyin.

• Mutfak kapısı kapalı olsun ve kapının üstünde göz hizanızda diyet yaptığınıza dair bir hatırlatma notu yazın.

• Yemeklerden sonra 2-3 saat uyumayın.

• Yemek yenilen ortamlarda mavi renkten kaçının, mavi iştah açar.

• Egzersiz yapacaksanız, yemeklerden en az 1.5 saat sonra yapın.

• Ayna karşısına geçip kendinizi başarabileceğinize inandırın.



