Hipnoterapi ve bilinçaltı diyeti

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Dr. Ender Vardar'dan diyet yapmak isteyenlere öneriler...

Diyetisyene, doktora gidiyorsunuz... Size iyi öneriler, listeler veriliyor... Yapamıyorsanız, koltuktan kalkıp hareket edemiyorsanız, içinizde konuşan diğer ses sizi sabote ediyorsa, spor salonuna üye olup gidemeyenlerdenseniz, tok olduğunuz halde kontrolsüzce yemeye devam ediyorsanız beyninizin şefi olan bilinçaltını ikna edememişsiniz demektir.

Bilinçli aklın bilmesi yetmiyor, bilinçaltını da ikna edip ikisi birlikte kol kola girmeli. Birçok şeyi biliyor olabiliriz ama neden yapamıyoruz? Çünkü bilinçaltı bu konuda farklı düşünüyor, hani o içimizde konuşan öteki tarafımız var ya orası, Yunus ‘un ‘bir ben var benden içeri’ dediği bilinçaltı.



Bildiklerimizi neden yapamıyoruz?

Obezitenin en önemli nedenleri yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği gibi görülse de, bence asıl neden beynimizin bilinçaltı kısmının işleyişinde gizli. Kontrolsüz yemenin altında duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarımız yatıyor. Stres, gerginlik, endişe, suçluluk, kızgınlık gibi olumsuz duygular, aşırı yemeye neden olabiliyor. Yemekle bu olumsuz duyguları bastırmaya çalışıyor olabilirsiniz. Öte yandan yemek yeme keyifli bir şey ve bununla ilgili çocukluğumuzdan beri bilinçaltımızda olumlu anılar var. Örneğin doğum günleri, eğlenceli zamanlar birçoğumuz için pasta ve yemek demek. Bilinçaltı bu anları daha sık yaşatmak için size yedirtir.

Bir hastam aşırı çikolata yeme durumu ile ilgili çalışırken, babasının işten eve geç geldiği zamanlar çikolata getirdiğini ve ona sarılıp öptüğünü hatırladı. Çikolata ile baba sevgisini ve güvende olmayı ilişkilendirmişti ve kendini güvende hissetmediğinde canı çikolata çekiyordu.

Bazen zayıflamak için mide kelepçesi ameliyatı olmasına rağmen kilolu hastalarla çalışıyorum. Sorunun midede değil, beyinde, bilinçaltında olduğunu fark ettiklerinde daha kolay kilo veriyorlar. Bence metaforik olarak mideye değil, bilinçaltına kelepçe takmak. Bilinçaltı imgelem çalışmalarında bunu hayal ettiriyorum: Midesinin küçüldüğünü, içi hava dolu balonun ağzı açıldığında sönmesi gibi küçüldüğünü ve çok az yediğinde bile hemen doyduğunu... Aşırı yemenin, varsa hızlı yemenin anlamlarını bilinçaltında fark ettirince işim kolaylaşıyor.

Sürekli kilo verip alan bir danışanıma, kilo verdiği zamanlarda ne hissettiğini sorduğumda, ilk aklına gelen, onu büyüten ve çok seven anneannesinin şu söylediğiydi: “Bu çırpı gibi bacaklarla, kemikleri fırlamış yüzle seni kimse sevmez.’’ Kilo verdiğinde, anneannesinin söyledikleri bilinçdışı olarak istemsizce zihnine geliyor ve tekrar kilo alıyordu. Maalesef bilinçaltı akıl ne derse o oluyor.

Bilinçli akıl somut şeylerle ilgiliyken, bilinçaltı duygularla, inançlarla ilgilidir ve duygusal kayıtlar beynimizde daha büyük izler bırakır, daha kolay hatırlanır. Bilinçli aklın, ‘şişmanlık birçok hastalığın nedenidir’ dediğini ve bilinçaltı aklınızın ‘profiterolün lezzetini, çikolatasının aktığı o görüntüyü’ hatırlattığını düşünün. Hangisi daha etkili? Sonuç belli. Kararları her zaman bilinçaltı alır, bilinç buna katılır.



