Soğuk havalarda beslenmenize ekleyeceğiniz yiyecek ve içeceklerle içinizi ısıtabilirsiniz. Nasıl mı?

Kırmızı pul biber, dondurma, yulaf ezmesi, sıcak çikolata, tarçın ve zencefil gibi yiyecekler soğuk kış günlerinde sıcak hissetmemize yardımcı oluyor. Diyetisyen ve Yaşam Koçu Gizem Şeber bu yiyecek ve içeceklerin özelliklerini anlattı.

Kırmızı pul biber: İçerdiği kapsaisin pigmenti ile sinir hücrelerini uyararak ısınmamızı ve sıcak hissetmemizi sağlayan kırmızı pul biber; salatalara ve çorbalara eklenebileceği gibi eğer patlamış mısır yapacaksanız değişik bir aroma için tercih edebileceğiniz bir seçenek.



Dondurma: Yağ, protein ve karbonhidratı yapısında yüksek oranda bulunduran yiyecekler ilk tüketildikleri anda serinlik hissi verseler de, sindirim süreci başladığı andan itibaren vücut ısısının yükselmesini sağlarlar. Çünkü sindirim için gerekli enerji üretilirken vücut ısısı da artar.

Yulaf ezmesi: Kompleks karbonhidrat adı verdiğimiz zor sindirilen karbonhidrat içeren yulaf, karabuğday, tam tahıllı makarna gibi yiyecekler vücutta daha uzun süre işlem gördüğü için beyaz şeker, beyaz un içeren yiyeceklere göre daha uzun süre vücut ısımızı korumamıza yardımcı olurlar.

Sıcak Çikolata: Soğuk havalarda hepimizin aradığı bir klasik olan sıcak çikolata ile ilgili Immunology isimli bilimsel dergiye yayınlanan bir habere göre, sıcak çikolata ve kakao ürünleri tüketenlerin kırmızı hücreleri toksinlere karşı daha dayanıklı oluyor.

Tarçın ve benzeri baharatlar: Tarçın, zerdeçal, kimyon gibi birçok baharatın içerdikleri öğeler sayesinde vücut sıcaklığını arttırdıkları biliniyor. Bu soğuk günlerde tarçınlı bir çay, kimyonlu bir çorba ve zerdeçallı fırında patates kulağa hiç fena gelmiyor öyle değil mi?

Zencefil: Kendimizi daha sıcak hissetmek dışında bağışıklık sistemimizin güçlenmesini de sağlayan bu yiyeceğin hem tazesi hem de kurusu tercih edilebilir. Çorbalara, çaylara, salatalara ilave ederek bu kışı daha sıcak geçirebilirsiniz.

Sıcak içecekler: Çorba, çay, sahlep gibi içeceklerinde kısa sürede olsa daha sıcak hissetmemize yardımcı olduğu biliniyor.

Diyetisyen Şeber; bitki çayı, sahlep ve sıcak çikolatadan sıkılanlara ve evde farklı alternatifler yaratmak istenlere sıcak zerdeçal çayını öneriyor. İşte hem içinizi ısıtacak hem de metabolizmanızı hızlandıracak tarif...



SICAK ZERDEÇAL ÇAYI

Malzemeler:

2 su bardağı badem sütü

2 tatlı kaşığı bal

1 silme çay kaşığı toz zerdeçal

½ silme çay kaşığı toz zencefil

½ silme çay kaşığı toz tarçın

1 adet çekilmemiş karabiber

½ silme çay kaşığı vanilya

Yapılışı: Bütün malzemeleri blender'dan geçirdikten sonra, cezvede çok kısık ateşte kaynatın.