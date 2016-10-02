Puma Ignite Yarışı, 2 Ekim 2016 tarihinde Caddebostan sahilinde kurulacak etkinlik alanından start alacak.

Yenilenen 10K parkur düzeniyle, tüm koşuculara unutulmayacak bir yarış deneyimi yaşatmayı vadeden Puma, kadın ve erkek yaş kategorilerinde ilk 3’e giren sporculara ödül olarak ayakkabı, tişört, şort/tayt’tan oluşan full kit hediye ediyor. Ayrıca Ignite İstanbul Yarışı öncesinde kayıt olan katılımcılara, yarışa özel olarak tasarlanan Ignite İstanbul koşu tişörtü, yarış çantası, elektronik zaman takip çipi, Tyvek sporcu göğüs numarasından oluşan yarış kitini, yarıştan önce duyurulacak bir tarihte, belirli Puma mağazalarından veya yarış gününde etkinlik alanında teslim edilecek.

Başvuruların http://pumaigniteistanbul.com/ adresinden yapılabileceği yarış öncesi, Puma'nın koşu grubu Rundamental'ın oluşturduğu 8 haftalık bir antrenman programı ile yarışa hazırlanmak da mümkün.



