Eğer açlık insülininiz 5’in, tokluk insülininiz 20’nin üzerinde ise neden kilo veremiyorum demeyin. Nedeni yüksek insülindir. İnsülin direnci, leptin direncini doğurur. Bunu birlikte yenmeye var mısınız?

Eğer açlık insülininiz 5’in, tokluk insülininiz 20’nin üzerinde ise neden kilo veremiyorum demeyin. Nedeni yüksek insülindir. İnsülin direnci, leptin direncini doğurur. Bunu birlikte yenmeye var mısınız?



Acı sivri biber ya da çorbalarınıza atacağınız acı kırmızı pul biber iştahınızı keser.

Yüksek lif içerikli beslenmek günde (30 gr) leptin salgısını artırır.

Omega 3’ten zengin (ceviz-fındık-badem-zeytinyağı-balık) leptini artırır.

Zeytinyağının içinde bulunan yağ asitleri leptin üretimini yüzde 45 oranında artırıyor.

Yeşil çay ve çemen otu leptin direncini kırmakta önemli rol oynar.

Az uyku (6.3 saatin altında) leptini azaltır. Kaliteli uyku (7.2 saat) leptini artırır.

Leptini arttırmak için 1 saatten fazla oturmayın, atacağınız her adım leptin hormonunu artırır.

Kalori kısıtlaması az olmalı, kısıtlama leptini düşürür, iştah açılır. Leptin ne kadar çok artarsa iştah o kadar azalır.

Akşam yemeğini en son 20.00’de sonlandırıp yatana kadar ve uyurken kesinlikle bir şey yemeyerek beş saat içerisinde leptin seviyesini arttırarak sabahleyin gün boyu sürecek açlık hissine karşı kapınızı kapamış olursunuz.



İnsülin ve leptin direncini kırabilmek için egzersizler interval yönteme göre planlanmalı ve direnç çalışmaları ile desteklenmeli.



Kahvaltınızı 07.00-09.00, ara öğünü 10.00-11.00 öğlen yemeğini 12.00-14.00, ara öğünü 16.00-17.00, akşam yemeğini 18.00-20.00 arasında yiyin. Öğlen yemeğinin olmadığı günlerde akşam yemeğini 17.00-18.00 arasında tüketin.



Bu diyette önerilen sebze yemeklerini 1 kilo sebzeye 4 tatlı kaşığı zeytinyağı kuralıyla pişirebilirsiniz. Etli yemekleri ise 1 kilo sebzeye 240 gr et koyarak pişirebilirsiniz.



Programı uygularken günde 8-12 bardak su için. Çay, kola, kahve günlük su tüketimine dahil edilmez. Bitki çaylarını su tüketimine dahil edebilirsiniz.



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