İpek Ağaca Özger'den diyet tarifler

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Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger'den öneri ve tarifler...

Rengarenk ve hafif bir yaşam

Daha enerjik, daha da neşeliyiz, çünkü pek çoğumuzun en çok sevdiği mevsim olan bahar geldi. Çoğumuz fazla kilolardan kurtulma kararı aldı bile! Sağlıklı ve kalıcı kilo vermek için mutlaka diyetisyen danışmanlığı almalısınız. Her birey özeldir; diyeti de ona özel olmalıdır! 60 kg ağırlığındaki bir kadın ile 90 kg ağırlığı olan komşusunun aynı zayıflama diyetini uygulaması çok yanlış olur. Ya da sabah 08.00’de uyanıp işe giden bir kişi için planlanmış bir diyet programını, 12.00’de uyanan bir ev hanımına verirseniz bu programı uzun vadede uygulamayacaktır. Bir diyet programının kişi tarafından uygulanılabilirliği çok önemlidir.

7 günlük ‘Renkli Diyet’ programında, besinlerin miktarlarını örnek olarak yazdığımı vurgulamak isterim. Mönülerde yer alan besinlerin miktarları, kişinin ihtiyacına göre değişkenlik gösterir. Zayıflama diyeti uygulamak istiyorsanız; ihtiyacınız olan besinleri ve miktarlarını diyetisyeninizden öğrenebilirsiniz.



