İş yerinde öğle yemeğini geçiştirmek şişmanlatıyor!

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İş yerindeyken yemeğinizi masa başında, gelişi güzel yiyeceklerle geçiştiriyorsanız, şişmanlık kapınızı çalabilir!

ABD'de yapılan araştırma, kilo alımını önlemek ve yeterli vitamin ile mineral alımı için ekran karşısında "hızlı öğle yemeği yemeğe" son verilmesi gerektiğini gösterdi.



Bilim adamları, 8 bin 314 kişinin sağlık durumu ve beslenme alışkanlıklarına ilişkin verileri değerlendirdi. Haftada 6 kez iş yerinde bilgisayar başında öğle yemeğini yiyenlerin vücut kitle endeksinin ve kolesterol seviyesinin daha yüksek olduğunu saptadı.



Araştırmaya imza atanlardan Ashima Kant, öğle yemeğini ekran başında yeme alışkanlığı olanlarda kolesterol düzeyini düşürmeye yardımcı lipoprotein molekülü düzeyinin çok düşük olduğunu belirlediklerini vurguladı.



Bilim adamları, ekran başında yenen öğle yemeğinin kilo alımının yanı sıra sağlığı da olumsuz etkilediğine ve obeziteyi tetiklediğine dikkati çekti. Ekran başında yemek yeme alışkanlığı olanların dengeli beslenmediğini belirten bilim adamları, sandviç ya da "fast foodların" genellikle C, E vitaminleri ve mineral eksikliğine yol açtığına vurgu yaptı.



50 yaş üzerindeki kadınların durumdan daha fazla etkilendiğinin de belirtildiği araştırmanın sonuçları "International Journal of Obesity" dergisinde yayımlandı.



