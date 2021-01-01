Kilo verememekten korkanlardansanız, dengeli ve sağlıklı, besin değerleri açısından kaliteli bir detoks programı sonucunda tartıda gördüğünüz rakam korkularınızı silebilir. Motivasyonunuz artacak ve devamında diyete uyumunuz güçlenecektir. Tabii ki detoks programıyla birlikte uymamız gereken altın kurallar var:
• Günlük su tüketimi 2-2.5 litre arasında olmalı. Su başlıca detoks içeceği olup, yağ yakımını hızlandırmanıza yardımcı olur. Suyun içine çubuk tarçın, karanfil ve 1 dilim limon ekleyebilirsiniz.
• Haftanın en az 3 günü 45 dakika tempolu spor veya her gün 30 dakika yürüyüş daha sağlıklı bir şekilde yaza hazırlanmanızı sağlar.
• Ara öğün yaparak ana öğünlerinizin porsiyonlarını küçültebilirsiniz.
• Yaza hazırlanırken yapacağınız kısa detokslara tok tutacak sağlıklı smoothieler de ekleyerek hem probiyotik takviyesi hem de bağırsak sağlığına katkı sağlayabilirsiniz.
• Düzenli uykunun metabolizmanızın iyi çalışmasında çok etkili bir rolü vardır.
Diyetisyen Evnur Saray
- Örnek menü -
1. Gün
Sabah
• Yeşil smoothie
• 1 haşlanmış yumurta
Öğle
• Izgara et, tavuk ya da balık
• Salata
Ara
• 1 dilim ananas
Akşam
• 1 porsiyon sebze yemeği
• 4 yemek kaşığı yoğurt
• Mevsim yeşillikleri
Ara
• 2 tam ceviz içi
2. Gün
Sabah
• 1 su bardağı laktozsuz süt
• 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi veya 2 yemek kaşığı chia
• 1 adet yeşil elma
• 6 adet çiğ fındık
• 1 çay kaşığı tarçın
Öğle
• Izgara et, tavuk ya da balık
• Salata
Ara
• 10 çiğ fındık
Akşam
• Izgara et, tavuk ya da balık
• Salata
Ara
• 10 adet çiğ badem
3. Gün
Sabah
• 1 dilim peynir
• 1 yumurta
• 5 siyah zeytin
• Mevsim yeşillikleri
Öğle
• 1 orta boy ayva veya 2 orta boy yeşil elma
• 4 yemek kaşığı probiyotik yoğurt
Ara
• 10 çiğ kaju
Akşam
• Izgara et, tavuk veya balık
• Salata
Ara
• 1 çay bardağı laktozsuz tarçınlı süt
Yeşil smoothie
Malzemeler
• 1 yeşil elma
• 1 kivi
• 1 tutam maydanoz
• 4-5 dal ıspanak
• 1/2 muz
• 1 tatlı kaşığı chia
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri blender’dan geçirin.