Yaz ayları yaklaşırken fazla kilolarımız bizi daha çok rahatsız etmeye başlar. Kilo verememekten korkuyorsanız istediğiniz bedenin formülü yaz detoksunda!

Kilo verememekten korkanlardansanız, dengeli ve sağlıklı, besin değerleri açısından kaliteli bir detoks programı sonucunda tartıda gördüğünüz rakam korkularınızı silebilir. Motivasyonunuz artacak ve devamında diyete uyumunuz güçlenecektir. Tabii ki detoks programıyla birlikte uymamız gereken altın kurallar var:

• Günlük su tüketimi 2-2.5 litre arasında olmalı. Su başlıca detoks içeceği olup, yağ yakımını hızlandırmanıza yardımcı olur. Suyun içine çubuk tarçın, karanfil ve 1 dilim limon ekleyebilirsiniz.

• Haftanın en az 3 günü 45 dakika tempolu spor veya her gün 30 dakika yürüyüş daha sağlıklı bir şekilde yaza hazırlanmanızı sağlar.

• Ara öğün yaparak ana öğünlerinizin porsiyonlarını küçültebilirsiniz.

• Yaza hazırlanırken yapacağınız kısa detokslara tok tutacak sağlıklı smoothieler de ekleyerek hem probiyotik takviyesi hem de bağırsak sağlığına katkı sağlayabilirsiniz.

• Düzenli uykunun metabolizmanızın iyi çalışmasında çok etkili bir rolü vardır.





Diyetisyen Evnur Saray



- Örnek menü -

1. Gün

Sabah

• Yeşil smoothie

• 1 haşlanmış yumurta

Öğle

• Izgara et, tavuk ya da balık

• Salata

Ara

• 1 dilim ananas

Akşam

• 1 porsiyon sebze yemeği

• 4 yemek kaşığı yoğurt

• Mevsim yeşillikleri

Ara

• 2 tam ceviz içi



2. Gün

Sabah

• 1 su bardağı laktozsuz süt

• 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi veya 2 yemek kaşığı chia

• 1 adet yeşil elma

• 6 adet çiğ fındık

• 1 çay kaşığı tarçın

Öğle

• Izgara et, tavuk ya da balık

• Salata

Ara

• 10 çiğ fındık

Akşam

• Izgara et, tavuk ya da balık

• Salata

Ara

• 10 adet çiğ badem



3. Gün

Sabah

• 1 dilim peynir

• 1 yumurta

• 5 siyah zeytin

• Mevsim yeşillikleri

Öğle

• 1 orta boy ayva veya 2 orta boy yeşil elma

• 4 yemek kaşığı probiyotik yoğurt

Ara

• 10 çiğ kaju

Akşam

• Izgara et, tavuk veya balık

• Salata

Ara

• 1 çay bardağı laktozsuz tarçınlı süt







Yeşil smoothie

Malzemeler

• 1 yeşil elma

• 1 kivi

• 1 tutam maydanoz

• 4-5 dal ıspanak

• 1/2 muz

• 1 tatlı kaşığı chia



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri blender’dan geçirin.