Şok diyetler yerine dengeli ve sağlıklı beslenerek kilo verebilir, üstelik bu kilo kaybının kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Sevdiğiniz yiyeceklerden mahrum kalmamak da cabası! Nasıl mı?

Yaz aylarının yaklaşıyor olması ile herkesi kilo verme telaşı sarıyor. Hal böyle olunca da kısa sürede kilo vermeyi vadeden sağlıksız 'şok diyetler' yeniden gündeme gelmeye başlıyor. Oysa, sağlıklı ve dengeli beslenerek kilo verebilmek ve her şeyden önemlisi geri almadan sürdürülebilir bir kilo kaybı ile 'optimum yaşam kalitesi'ni sağlayabilmek de mümkün. Uzman Diyetisyen Nesrin Eriş, şok diyetlerin önemli sağlık sorunlarına yol açtığını belirterek, sağlıklı bir diyetin nasıl olması gerektiğiyle ilgili önemli ipuçları paylaştı.

Kişiye özel diyet

Tamamen kişiye özel, sağlıklı ve dengeli bir diyet programı ile kalıcı ve sağlıklı kilo kaybı sağlanabilir. Normal hayatta kullandığınız 5 grup besini (et, ekmek, sebze-meyve, süt-yoğurt, yağ-şeker) diyetinizle her gün makul ve mantıklı miktarlarda alabilmeniz mümkün. Hiçbir besini yasaklamadan, sadece miktarlarını ayarlayarak konforlu bir kilo kaybı yaşayabilirsiniz. İdeal kilo kaybı haftada 1-1,2 kg’dir. Çok hızlı kilo kaybı, vücut yağının değil su ve kasın azalmasına neden olur.

Sevdiğiniz tüm besinleri tüketebilirsiniz ancak...

Kıtlık bilincinden uzaklaşarak yemek miktarını ayarlayıp sevdiğiniz tüm besinleri tüketebilmek ve kilo almamak, yani zayıflamak uzak bir hayal değil. Beslenme, alışveriş, fiziksel aktiviteye yönelik davranışlarınızı yaşam standartlarınıza uygun şekilde değiştirmek bile hayat boyu sağlığı, ideal kiloyu ve bedeninizle ilgili tüm isteklerinizin karşılanmasını beraberinde getirecektir. Diyet yapmak hiçbir şey yememek, saatlerce aktivite yapmak ve aç kalmak, dolayısıyla mutsuz olmak demek değil. Sevdiğiniz tüm besinleri kontrollü olarak, miktarını ve değişimlerini ayarlayarak rahatlıkla tüketebilirsiniz.