Her gün egzersiz yaparak fiziğinizi güçlendirip, hayal ettiğiniz görünüme kavuşabilirsiniz. İşte kalça ve bacakları sıkılaştıran ve bel incelten günlük egzersiz önerileri...

Kum saati gibi görünen bir vücuda sahip olmayı kim istemez? Her ne kadar genler vücut tipimizi belirlese de belirli egzersizlerle vücudunuzu şekle sokabilirsiniz. “Kısa zamanda sıkı ve güzel bir vücuda sahip olmak için dengeli beslenme ile desteklenmiş haftalık bir programla arzu ettiğiniz görünüme kavuşabilirsiniz” diyen Herbalife Global Fitness Eğitimi Direktörü Samantha Clayton, belinizi inceltmenize, kalça ve bacaklarınızı sıkılaştırmanıza yardımcı olacak egzersiz programının detaylarını paylaştı:

BEL İNCELTEN, KALÇA VE BACAK SIKILAŞTIRAN GÜNLÜK EGZERSİZ ÖNERİLERİ

Pazartesi

30 dakika eğimli yüzeyde yürüyüş ve koşu

Eğimli yüzeyde koşmak ya da yürümek, kalça ve arka bacaklarınız için ağırlık çalışmak gibidir, bu bölgeleri toplar ve sıkılaştırır. Kardiyovasküler egzersiz olduğu için de yağ yakmanızı sağlar.

Salı

Squat, Lunge, Mountain Climber ve Step-Up egzersizleri

Güçlü bacak kaslarına, hayal ettiğiniz fit ve sıkı vücuda sahip olmanıza yardım edecek bu egzersiz hareketlerinin her birini 15’er kez 4 set halinde yapın. Zamanla elinize su şişeleri ya da dambıl alarak hareketleri bu ağırlıklarla yapabilirsiniz.

Çarşamba

Dinlenme ve esneme günü

Dinlenme egzersiz kadar önemlidir. Bu süreçte vücudunuz kendi kendini onarır. Dinlenme günlerinde esneme hareketleri yapmanız ise ağrıyan kaslarınızı rahatlatır.

Perşembe

Intevral antreman

Intevral antreman kısa sürede yağ yakıp sonuç almak için muhteşem bir yoldur. Dizleri karna çekme, şınav, mekik, ayakta oblik mekik, tek bacakla sıçrama, ip atlamadan oluşan her bir hareketi sırayla 45 saniye boyunca yapın ve 15 saniye dinlenin. 30 dakika boyunca tekrarlayın.

Cuma

Aktif dinlenme günü

Sabit egzersizler yağ yakmanıza destek olur. Hem eğlenceli hem de sağlıklı bir aktivite ile stres atmanızı sağlar. Bisiklete binin, yüzün ya da yürüyün. Yavaş hızda 1 saat boyunca spor yapın.

Cumartesi

Yoğun anterenman günü

Cumartesi günü yoğun spor yapın. Bacak ve karın bölgenizi çalıştıracak egzersizler tercih edin. Kendinizi bir hafta önceki antemanlarınızdan daha fazlasını yapmak için motive edin. Tavsiyem sevdiğiniz ancak limitlerinizi biraz zorlayacak egzersizler seçmeniz. Ancak sakatlık yaşamamak adına kendinizi fazla zorlamatın ve dikkatli olun.

Pazar

Dinlenme

Pazar gününü dinlenerek geçirin. Bu egzersiz programını, dengeli beslenme ile destekleyerek 6 hafta boyunca uygulayın. Kısa zamanda dengeli, sıkı ve güzel bir vücuda sahip olacaksınız.

Zaman zaman zor gelse de, sıkı ve sağlıklı bir vücudu kolay yolla elde edemeyeceğinizi unutmayın. Sağlığınıza her zaman öncelik verin, unutmayın güzellik sağlıktan gelir...