Belki hızlı kilo veriyorsunuz ama verdiğiniz kilolar kalıcı oluyor mu? Cevabınız hayırsa yönteminizi değiştirin.

Hızlı kilo verme yerine “kalıcı” kilo vermek için diyet yapmanın bir beceri haline gelmesi gerekiyor. Psikoterapi ile zayıflama sistemi sayesinde diyet yapma becerisi 7 haftada öğrenilebiliyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi beslenme ve diyet uzmanı Gizem Köse, kalıcı kilo vermek için diyet yaparken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Öğünlerinizi sıklaştırın, yağdan kilo verin

Yağdan kilo kaybetmek için öğünlerinizi sıklaştırmanız gerekli. Öğünlerde tüketilen besinler tek yönlü olduğunda ya da gün içinde çok az besin tüketildiğinde kilo kaybı uzun dönemde kastan oluyor. Vücudumuzun ihtiyacı olan besinleri vücuda vermediğinizde kendisini tehdit altında hissediyor ve korumaya geçerek yağ depolanmasını arttırıyor. Buradan da anlayabileceğiniz gibi az yemek aslında size uzun dönemli kilo kaybı sağlamıyor.

Miktara dikkat!

Besin gruplarının hepsini bir arada tükettiğinizde aslında vücuda ihtiyacı olan her şeyi vermiş oluyorsunuz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var: Besin gruplarının hepsini beraber tüketin ancak miktarına dikkat ederek. Süt, et, tahıl ve meyve-sebze grubundan benzer miktarlarda ve bir tabağa sığacak şekilde tüketmeniz gerekiyor. Örneğin; 10 kaşık makarna yanında 3 kaşık yoğurt olmaz, benzer oranlarda olmalı, bir de yanına sebze grubu eklenmeli.

Uykuda metabolizmayı hızlandırabilirsiniz...

Sürekli tekrar edilen ve artık herkesin kafasına yerleşen bir tabu var ve bunu yıkmak gerek: ‘Saat 7’den sonra bir şey yememek lazım!" Hayır! Uykudan 4 saat öncesine kadar akşam öğününü bitirmiş olmanız, 2 saat sonrasında da karbonhidrat ve protein içeren bir ara öğün tüketmeniz lazım. Bu ara öğün uyku durumundayken metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olacak ve sabah kalktığınızda kahvaltı yapmanızı sağlayacak.

Yemekten 2 saat sonra tüketebileceğiniz ara öğünler:

1 küçük avuç leblebi + 1 çay bardağı süt,

2 adet salatalık + 3 kaşık baharatlı yoğurt,

2 adet etimek + 1 bardak ayran;

eğer tatlı isterseniz de 1 orta boy meyve + 2 adet ceviz,

2 adet bisküvi + 1 çay bardağı süt,

1 adet meyveli yoğurt gibi…