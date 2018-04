Karın yağlarına dikkat!

Kasvetli günlerde güneşin iyice görünmez olması D vitamininden faydalanmamız açısından önemli bir kayıp. Zira besinlerdeki D vitamininin aktif hale gelebilmesi için güneş ışınları son derece önemli rol oynuyor.

Acıbadem Ataşehir Cerrahi Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Oya Yüksek, D vitamini eksikliğinin vücuttaki glukoz (şeker) dolaşımı ve insülin seviyeleri üzerinde etkili olduğunu belirtirken “Düşük D vitamini düzeyinde insülin direnci gelişme riski ve abdominal denilen karın çevresi yağlanarak oluşan obezite riski artış gösterebiliyor” diyor.



Haftada 3 gün

Kırmızı etin çok kaliteli hayvansal kaynaklı bir protein kaynağı olmasının yanı sıra demir ve B12 vitamini açısından da oldukça önemli bir besin olduğu bilinen bir gerçek.

Uzmanlar kırmızı etin ne kadar tüketilmesi gerektiğini şu şekilde açıklıyor:



- Bir yetişkin günde ortalama 150 gram kırmızı et veya tavuk veya balık tüketmeli.

- Haftada iki-üç defa kırmızı et tüketebilir.

- Eğer kırmızı et az yağlı tercih ediliyorsa ve ızgara, haşlama, fırında pişirme gibi sağlıklı yöntemlerle hazırlanıyorsa, yanında zeytinyağlı sebze yemeği veya salata gibi bir lif kaynağı varsa, haftada üç yerine her gün bir öğün de tercih edilebilir.



Hipertansiyon için süper bir lezzet: Yarma

Yarma, halk arasında dövme olarak da geçiyor, sert buğday çeşidinin kaynatılarak kurutulduktan sonra belirli tekniklerle dövülerek kabuğunun ayrılmasıyla elde edilen bir ürün. Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nden, Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Kayan Tapan, besin değeri oldukça yüksek olan yarmanın özelliklerine dikkat çekiyor: 250 g yarma (çiğ), 30 g protein içeriyor. Yani yaklaşık beş köfte kadar... Bu sebeple bitkisel kaynaklı protein olarak özellikle vejetaryenlere öneriliyor.



Minerallerden kalsiyum ve demir içeriği yüksek. Glisemik indeksi buğdaya göre daha düşük olduğundan, diyabet hastaları rahatlıkla tüketebilir. Yarmanın sodyumu yok denecek kadar az olduğundan tuzsuz besin tüketmesi gerekenler (örneğin hipertansiyon hastaları), rahatlıkla tüketebiliyor.



Tahılların gücü adına

Vitamin ve mineral bombası tahılların faydalarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. İşte size tahıllardan korkmamanız için bir geçerli sebep daha... Araştırmacılar her gün 27 gr ve 15 gr lif tüketenler üzerine bir araştırma yaptı. Günlük 27 g lif tüketenlerin diğerlerine oranla yüzde 23 daha az hastalık sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı. Üstelik tahıllardan alınan liflerin meyve veya sebzeden alınana göre daha güçlü olduğu da ortaya çıktı.



Pazarda

Tam zamanı: Pancar, limon, kuşkonmaz, turp, bakla

Yakında tezgahta: Bebek havuç, çilek, barbunya

Zamanı geçmek üzere: Karnabahar, pırasa, mandalina, ıspanak



