1- Acı biber yiyerek yağ yakacağını düşünmek. Unutmayın, fazla tüketirseniz ülser olursunuz.
2- Koşmanın yürümekten daha fazla kilo kaybettireceğini düşünmek. Ne kadar uzun yol yaparsan o kadar fazla yağ yakarsın. Koşmanız gerekmez, yürümek yeterli.
3- Zayıflama bandı adı altında satılan ürünlerle zayıflanabileceğini düşünmek.
4- Egzersiz yapmamak. Spor yapacak vakit bulamadığından yakınmak.
5- Yeterli su içmemek.
6- Diyette sıkça fazlı ve boyalı içeceklere yer vermek.
7- Moda diyetleri uygulamak.
8- Kendine inanmamak. Kendini şişman olarak kabul etmek, daha iyiye ulaşmak için inançsız olmak.
9- Şeker eşiğini yükseltmek, doğal şeker kaynaklarıyla yetinmeyi bilmemek.
10- Çabuk pes etmek, minik bir sıkıntıda diyeti terk etmek.
11- Şekerleme, abur cubur veya çikolatayı her an görünür kaplarda ve ortamlarda bulundurmak.
12- Bütün gün aç kalarak kilo vermeye çalışmak.