Formu korumak adına en sık yapılan 12 hata!

1- Acı biber yiyerek yağ yakacağını düşünmek. Unutmayın, fazla tüketirseniz ülser olursunuz.

2- Koşmanın yürümekten daha fazla kilo kaybettireceğini düşünmek. Ne kadar uzun yol yaparsan o kadar fazla yağ yakarsın. Koşmanız gerekmez, yürümek yeterli.

3- Zayıflama bandı adı altında satılan ürünlerle zayıflanabileceğini düşünmek.

4- Egzersiz yapmamak. Spor yapacak vakit bulamadığından yakınmak.

5- Yeterli su içmemek.

6- Diyette sıkça fazlı ve boyalı içeceklere yer vermek.

7- Moda diyetleri uygulamak.

8- Kendine inanmamak. Kendini şişman olarak kabul etmek, daha iyiye ulaşmak için inançsız olmak.

9- Şeker eşiğini yükseltmek, doğal şeker kaynaklarıyla yetinmeyi bilmemek.

10- Çabuk pes etmek, minik bir sıkıntıda diyeti terk etmek.

11- Şekerleme, abur cubur veya çikolatayı her an görünür kaplarda ve ortamlarda bulundurmak.

12- Bütün gün aç kalarak kilo vermeye çalışmak.

