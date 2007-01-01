Kilo kontrolü sanıldığı kadar zor değil. Beslenmede birkaç önemli noktaya dikkat ederek sağlıklı kiloda kalmayı başarabilirsiniz.

Her bireyin günlük beslenme ihtiyacı; vücudunun fizyolojik durumuna ve fiziksel ya da zihinsel faaliyetlerinin yoğunluğuna bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Aktif bir yaşamı olmayan ortalama bir kadının günlük enerji ihtiyacı yaklaşık 1500 – 1700 kalori. Düzenli aktif yaşam süren ortalama bir erkeğin ise yaklaşık 2500 – 2800 kalori civarında. Bu enerjiyi tek bir kaynaktan değil, çeşitli ve sağlıklı besinlerden dengeli seçimler yaparak ve güne yayarak temin etmek gerekiyor.

Beslenme alışkanlıkları ile ilgili yapılan çalışmalar; yemek yenilen ortamın, yemeklerin sunum şekillerinin ve yemek yerken gerçekleştirilen faaliyetlerin, insanların yemek seçimlerini ve yedikleri miktarı etkilediğini gösteriyor. Eğer kilo vermek istiyorsanız, yediklerinizden aldığınız kalori, harcadığınız enerjiden düşük olmalı; kilonuzu korumak istiyorsanız da aldığınız ve harcadığınız dengede kalmalı. Peki, bu formülü hayatınıza nasıl uygulayacaksınız? İşte Herbalife Beslenme Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsmet Tamer’den kilo kontrolü için 7 önemli ipucu.

1-SAKİN VE RAHAT ORTAMLARDA YEMEK YEMEYİ TERCİH EDİN

Yediklerimizi ve ne kadar yediğimizi başka faktörler de etkiler. Örneğin sakin ve rahat bir ortamda, kısık ışık ve rahatlatıcı bir müzik eşliğinde genelde daha yavaş yemek yenir ve tokluk hissine daha kolay ulaşılır. Her lokmanın ağızda uzun süre çiğnenmesi, lokmalar arasında çatal kaşığın masaya bırakılması, arada su yudumlanması, gerektiğinden fazla besin tüketilmesini önlediği gibi sindirimi de kolaylaştırır.

2-AÇLIK HİSSETTİĞİNİZDE ÖNCE SU İÇİN

Porsiyon kontrolü, kilonuzu kontrol etmede önemli bir rol oynuyor. Blatner’in “Esnek Vejetaryan Diyeti”nde bahsettiği gibi yemeğe başlamadan önce bir büyük bardak su içmek, hatta her açlık hissedildiğinde önce su ya da sıvı alarak açlığı yatıştırmak, sonrasında daha az porsiyonlarda yemek açısından çok yararlı bir uygulamadır.

3-ANA YEMEKLERDEN ÖNCE ÇORBA İÇMEYE ALIŞIN

Bir başka öneri de 2007’de yapılan bir araştırmanın sonucunda yerini buluyor: Ana yemekten önce mutlaka sağlıklı bir çorba içmeye alıştırın kendinizi, çünkü böyle yapanlar toplamda en az %20 daha az kalori tüketiyorlar.

4-YEMEK YEDİĞİNİZ TABAĞIN RENGİ BİLE ÖNEMLİ

Cornell Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmaya göre, kullanılan tabağın rengi ile tabaktaki yemeğin rengi arasında kontrast düşükse, insanlar normalden %22 daha fazla yemek yiyorlar. Bu durumda açık renk bir tabakta pirinç pilavı ya da sossuz makarna yemek yerine, yeşil renkli ve büyük bir tabakta salata yemek daha akıllıca gibi görünüyor.

5-AÇIK BÜFELERE DİKKAT!

İnsanlar büfede genellikle kendilerine en yakın ya da ilk gördükleri yiyeceklerden alma eğilimindedirler, bu nedenle büfede bir şeyler almaya başlamadan önce neler var neler yok, tamamını gezip ondan sonra yiyeceklerinize karar vermekte yarar var.

6-TELEVİZYON VE BİLGİSAYAR BAŞINDA YEMEK YEMEYİN

Eğer daha küçük porsiyonlarla doymak istiyorsanız televizyonunuzu ve akıllı telefonunuzu kapatmanız gerekiyor! Güncel bir araştırmada, televizyon izleyerek yemek yiyenlerin normalden daha fazla yedikleri; bir başka çalışmada ise bilgisayar oyunu başında yemek yiyenlerin daha geç doydukları, hatta oyundan kalkınca tekrar atıştırmalık ihtiyacı duydukları gösterilmiş.

7-KALORİSİ YÜKSEK İÇECEKLERİ UZUN VE İNCE BARDAKLARDA TÜKETİN

Çoğu zaman içerdikleri kalori göz ardı edilir ama özellikle kalorisi yüksek içecekleri uzun ve ince bardaklarda tüketmekte fayda var. Neden mi? Çünkü araştırmacılar, kısa ve geniş bardakta içildiğinde neredeyse tüm içeceklerin %20 daha fazla tüketildiğini göstermişler.