Yaz aylarında rahatlıkla uygulayabileceğiniz bu beslenme programı ile cildinizi güneşin zararlı etkilerine karşı güçlendirip uzun süre bronzluğunu koruyabilir, vücudunuzu toksinlerden arındırıp kilo da verebilirsiniz.

ANTİOKSİDANLAR

Zararlı güneş ışınları cildin erken yaşlanmasında en büyük etkenlerden biri. Sağlıksız bir bronzlaşma, yaşlanmayı hızlandıran ve pek çok hastalığa yol açan serbest radikallerin işlevini artırıyor. Bronzluk geçince ciltte onarılması imkansız kırışıklıklar ortaya çıkıyor. Bunu önlemek için özellikle güneşe çıkmadan bir ay önce antioksidan etkili besinleri sofranızdan eksik etmeyin. Bu besinler cildin elastikiyetini artırıp sıkılaşmasını sağlıyor ve serbest radikallerle savaşarak yaşlanmayı geciktiriyor.



Nedir bu antioksidan besinler?

E vitaminli besinler (zeytinyağı, sıvı yağ, fındık), çinko (et, deniz ürünleri, baklagiller), bakır (ceviz, kayısı, tahıllar), selenyum (balık, tahıllar, soğan), C vitamini (domates, yeşil yapraklı sebzeler, çilek), flavonoid (orman meyveleri, erik, kayısı, kavun) ve likopen (domates, karpuz, çilek).



A VİTAMİNİ, BETAKAROTENLER

Turuncu ve sarı renkli besinler (havuç, kayısı, şeftali, kavun, sarı biber) ile koyu yeşil yapraklı besinler (ıspanak, semizotu, roka, pazı, kara lahana, maydanoz) zengin birer betakaroten kaynağı. Karpuz ve yeşil biber de betakaroten açısından zengin besinler. Betakaroten maddesi epidermin içinde üst üste birikerek zararlı güneş ışınlarına karşı doğal bir kalkan oluşturuyor. Tıpkı doğal bir güneş filtresi gibi cildi güneş yanıklarından ve cilt kanserinden koruyor. Betakarotenin bir diğer görevi de, uzun süre güneş ışınlarına maruz kalan cilde kusursuz ve kalıcı bir bronzluk kazandırmak. Cildinizi güneşe hazırlamak için yazın ilk günlerinde bol betakarotenli besinler yiyin.



OMEGA-3 VE OMEGA-6 YAĞ ASİTLERİ

Sıcak havalarda vücut aşırı terleme ile bol sıvı kaybeder. Cilt bu durumdan etkilenerek kurumaya, pul pul dökülmeye ve matlaşmaya başlar. Cildin elastikiyetini korumak için kolajen üretimini artırmak gerekiyor. Bunun için Omega-3 ve Omega-6 yağ asitlerini içeren besinleri yemek yararlı. Bu yağ asitleri cildin derinlemesine nemlenmesini sağlayarak kurumasını dolayısıyla erken yaşlanmasını önlüyor. Omega-3 en çok balık, deniz ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, ceviz ve fındıkta bulunuyor. Omega-6 ise ayçiçek yağı, hodan, ceviz ve fındıkta bulunuyor. Domates de nemlendirici özellikler içerip kalıcı bir bronzluk sağlıyor. Eğer cildiniz sağlıksız ve mat görünüyorsa diyeti aynen uygulayın ama meyve suyu miktarını artırın. Kahvaltıda havuç ve portakal karışımı meyve suyu; ara öğünde greyfurt suyu; ikindide kayısı suyu veya akşam öğününden önce birkaç damla limon suyu ilaveli domates suyu için.

* Ferin Batman İle Bikini Vücudu kitabından alınmıştır.

